BŞB’den dilencilere ceza

DİLENEN 10 madde bağımlısı tedavi ettirilerek sosyal yaşama katılmaları sağlandı. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, halkın dini duygularını istismar ederek haksız kazanç elde eden dilencilere göz açtırmıyor. Özellikle cami önlerini mesken tutan, kavşaklarda araba camı silen ya da mendil satan dilencilere 5.326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem uygulanıyor. Büyükşehir Belediyesi ve polisin son iki yılda yaptığı operasyonlarda 10 bin dilenci hakkında işlem yapıldı. Dilencilerin üzerinden çıkan yaklaşık 26 bin TL'ye ise el konuldu.

555 ÇOCUK DİLENCİ

Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ile birlikte sokakta çalıştırılan ve dilendirilen çocuklara da müdahale ediyor. Son 1 yılda sokaklarda dilenen 378'i Türk, 177'si yabancı uyruklu olmak üzere 555 çocuk alınarak, Antalya İl Sosyal Politikalar Müdürlüğü'ne bildirildi. Küçük yaşta dilendirilen çocuklar ailelerine teslim edilirken, ailelere de cezai işlem uygulandı.

10 MADDE BAĞIMLISI KURTARILDI

Zabıta ekipleri, madde alabilmek için dilenenlere yönelik de özel bir çalışma yürütüyor. Ekipler, kendi istekleri ile tedavi olma talebinde bulunan madde bağımlılarını çeşitli şehirlerdeki AMATEM'lerde tedavi ettiriyor. Büyükşehir Zabıta ekipleri, şimdiye kadar tedavi olma talebinde bulunan 10 madde bağımlısını tedavi ettirerek sosyal yaşama kazandırdı.

PARA VERMEYİN

Zabıta Daire Başkanlığı yetkilileri, vatandaşları dilencilere para vermemeleri konusunda uyardı. Dilenciliği meslek haline getiren bu kişilerin vatandaşlara kendilerini acındırmak için özellikle halka açık yerlerde çöpten ekmek almak gibi yöntemlere başvurduğuna dikkati çeken yetkililer, bu tür duygu sömürülerine kanılmamasını istedi. Dilencilere verilen her paranın onları kolay para kazanmaya alıştırdığını anlatan yetkililer, sayılarının artmasına da neden olduğunu kaydetti.