Böyle pişkinlik görülmedi! Uyuşturucu satıcısından pes dedirten sözler

Yakalanan şüpheli ifadesi alınmak üzere Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Burada işlemleri tamamlanan Fatih A., ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahsın adliye girişinde basın mensuplarına dönerek, "Vatanı kurtardık aslanım, vatanı. Aynen yaz, vatanı kurtardı" demesi görüntülere yansıdı.

Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi'ne bağlı ekipler tarafından yapılan operasyon sonrasında firar olarak aranan Fatih A., düzenlenen operasyonla yakalandı. "VATANI KURTARDIK ASLANIM, VATANI"

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