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Böyle pişkinlik görülmedi! Uyuşturucu satıcısından pes dedirten sözler

Eskişehir'de "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan yakalanan bir şahısın, adliye girişinde basın mensuplarına dönerek, "Vatanı kurtardık aslanım" demesi görüntülere yansıdı

Böyle pişkinlik görülmedi! Uyuşturucu satıcısından pes dedirten sözler

Eskişehir'de "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan yakalanan bir şahısın, adliye girişinde basın mensuplarına dönerek, "Vatanı kurtardık aslanım" demesi görüntülere yansıdı

24 Temmuz 2017 Pazartesi 15:41
Böyle pişkinlik görülmedi! Uyuşturucu satıcısından pes dedirten sözler
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ESKİŞEHİR'DE "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan aranan  Fatih A., düzenlenen operasyonla yakalanarak adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahsın adliye girişinde basın mensuplarına dönerek, "Vatanı kurtardık aslanım, vatanı. Aynen yaz, vatanı kurtardı" demesi görüntülere yansıdı.

DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANDI

Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi'ne bağlı ekipler tarafından yapılan operasyon sonrasında firar olarak aranan  Fatih A., düzenlenen operasyonla yakalandı.
"VATANI KURTARDIK ASLANIM, VATANI"

Yakalanan şüpheli ifadesi alınmak üzere  Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Burada işlemleri tamamlanan  Fatih A., ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahsın adliye girişinde basın mensuplarına dönerek, "Vatanı kurtardık aslanım, vatanı. Aynen yaz, vatanı kurtardı" demesi görüntülere yansıdı.

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