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Boşandığı eşini sırtından bıçakladı

İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı Aile Mahkemesi'nde önceki gün ilginç bir boşanma davası yaşandı. Davayı kaybeden kadın boşandığı eşini sırtından bıçakladı.

Boşandığı eşini sırtından bıçakladı

İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı Aile Mahkemesi'nde önceki gün ilginç bir boşanma davası yaşandı. Davayı kaybeden kadın boşandığı eşini sırtından bıçakladı.

25 Mart 2017 Cumartesi 15:11
Boşandığı eşini sırtından bıçakladı
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AVUKAT Rahmi Kurt, savunduğu müvekkili için eşine az rastlanır bir davaya imza attı. Karısı G.K.’nın kendisini aldattığı şüphesiyle Avukat Rahmi Kurt aracılığıyla boşanma davası açan A.K., manevi tazminat ve iki çocuğun velayet hakkını istedi. Buna istinaden avukatı aracılığıyla karşı dava açan G.K.’de aynı şekilde müşterek çocukların velayetini isteyerek kocasından nafaka talebinde de bulundu. G.K.’nin kocasını aldattığına dair iddiaları reddetmesi üzerine, A.K.’nin Avukatı Rahmi Kurt, G.K.’nin sevgilisi olduğu iddia edilen C.T.’nin başka mahkemedeki bir ceza davasına ulaşarak, buradan sevgili olduklarını ispatlayınca, tazminat ve velayet hakkı baba A.K.’ye verildi.
 

Davayı kaybedince kocasını bıçakladı

Avukat Rahmi Kurt, müvekkili A.K.’nin karısı G.K. tarafından aldatıldığını ispatlayınca, çocuklarının velayetini kaybeden ve tazminat ödemekle yükümlü kılınan kadın hırsını alamadı. Önceki gün sonuçlanan davadan hırsını alamayan kadın dün boşandığı kocası A.K.’yi Şişli'de ikamet ettiği evinden çıkarken sırtından bıçakladı.
 

Boşanmış erkek için koruma talep edildi

A.K.’nin sırtından bıçaklanması üzerine Avukat Rahmi Kurt, mevcut yaralanma olayı ile ilgili yasal başvurunun yapıldığını ve bu olaydan dolayı G.K.’nin hem yargılanıp hem de müvekkiline tazminat ödemek zorunda kalacağını ifade etti.
 

Boşanan kadın 13 yaşındaki kızına da tehditler savurdu

Eşinden boşanan G.K. hırsını alamayarak 13 yaşındaki kızı Y.K.'yı arayıp tehditler savurdu. Ortaokul 7. sınıf öğrencisi Y.K. annesinin tehdit telefonları üzerine Şişli Çocuk Büro Amirliği'ne giderek şikayette bulundu. Y.K. annesinin telefonda 'Sizi adamlarıma öldürteceğim, gününüzü göreceksiniz' şeklinde tehditlerde bulunduğunu ve bu durumdan dolayı davacı ve şikayetçi olduğunu yazılı olarak polis merkezine bildirdi. 
 

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Anahtar Kelimeler:
Boşanmaİstanbul Çağlayan Adalet Sarayı Aile Mahkemesi
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