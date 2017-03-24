Biber gazlı taksi gaspçısını kazağı ele verdi

EDİNİLEN bilgiye göre, olay 4 gün önce akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Şaban E.(49) idaresindeki 16 T 0244 plakalı taksiye Bursa Fevziçakmak Caddesi üzerinde binen bir kişi, sürücüye kendisini Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne götürmesini istedi. Taksi, İstanbul Yolu Altınova Mahallesi Orman Müdürlüğü önüne geldiğine taksi sürücüsünün yüzüne biber gazı sıkan zanlı, “sökül paraları”diyerek bağırmaya başladı.

Kısa süren boğuşmanın ardından kontak anahtarını alan sürücü Şaban E. araçtan dışarı çıkmayı başardı. Bunun üzerine zanlı, ön konsolda bardak içerisinde bulunan 15 lira madeni parayı alarak kaçtı. Taksi sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Zanlının üzerindeki kar desenli kazak da dikkat çekti. Bunun üzerine arşiv kayıtları karşılaştırıldı. Zanlının bir süre önce cezaevinden çıkan V.D.(20) olduğunu belirlendi.. Yapılan çalışmalarda zanlının olaydan sonra terminale gelip şehir dışına çıkmak istediği, ancak bir süre terminalde kaldıktan sonra yeniden şehir merkezine döndüğü tespit edildi.

Soruşturmayı derinleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Bürosu ekipleri V.D.’yi olaydan 2 gün sonra ikametinde gözaltına aldı. V.D.’nin üzerindeki kazakla olay günü güvenlik kameralarına yansıdığı andaki kazakla benzerlik teşkil etti.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan V.D. çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

