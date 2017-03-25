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'Bekçi aranıyor' ilanıyla emeklileri dolandırdı

İş bulma vaadiyle 14 kişinin yaklaşık 36 bin TL parasını dolandıran zanlı, son vurgununda yakayı ele verdi

'Bekçi aranıyor' ilanıyla emeklileri dolandırdı

İş bulma vaadiyle 14 kişinin yaklaşık 36 bin TL parasını dolandıran zanlı, son vurgununda yakayı ele verdi

25 Mart 2017 Cumartesi 16:12
'Bekçi aranıyor' ilanıyla emeklileri dolandırdı
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İSTANBUL'DA 'bekçi aranıyor' ilanı vererek irtibat kurduğu kişilerin kredi kartı ve kimlik bilgilerini öğrendikten sonra kredi kartı şifrelerini alan ve bu yolla mağdurların kredi kartlarından para çekerek dolandıran Erol G.(45) suçüstü yakalandı. Şahsın, İstanbul genelinde "bekçi aranıyor" ilanı vererek emekli vatandaşlara ulaştığı ve maaş hesabı açtırmak bahanesiyle bankaya götürdüğü emeklinin kart şifresi ve hesap numarasını öğrendiği belirtildi. Holdingin bekçiliğinden, boğazı gören bir yalıda bekçilik yapmaya kadar çeşitli ilanlar veren dolandırıcının, bu yöntemle 14 mağdurun yaklaşık 36 bin TL'sini çaldığı ifade edildi.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir süre takip ettiği Erol G.'yi Fatih’te son vurgununda suçüstü yakaladı. Şahsın üzerinden çıkan Salim Ö. isimli nüfus cüzdanında oynamalar olduğunu fark eden polis ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı. Erol G.'nin dolandırıcılık suçundan 28 adet aranması olduğu ortaya çıktı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgusu tamamlanan Erol G., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezevine gönderildi. 

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İstanbul
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