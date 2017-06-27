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Bayram günü 1 kişinin öldüğü kaza ‘cinayet’ çıktı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bayramın ilk günü 1 kişinin öldüğü kazanın altından cinayet çıktı. Kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı

Bayram günü 1 kişinin öldüğü kaza ‘cinayet’ çıktı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bayramın ilk günü 1 kişinin öldüğü kazanın altından cinayet çıktı. Kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı

27 Haziran 2017 Salı 16:32
Bayram günü 1 kişinin öldüğü kaza ‘cinayet’ çıktı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Ramazan Bayramı'nın birinci günü Derince 60 Evler mevkiinde ilerleyen 41 EN674 plakalı panelvanın sürücüsü E.Ç. ile 41 FL 949 plakalı panelvanın sürücüsü Aydın Yerebatan (52) arasında yol verme meselesinden tartışma çıktı. Tartışma sonrası Yerebatan’ın aracını takibe alan E.Ç., Sırrıpaşa Mahallesi Çavdar Caddesi üzerinde 41 FL 949 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araçtaki sürücü Aydın Yerebatan bulunduğu yerde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan sürücü, ambulansla kaldırıldığı Derince eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yerebatan’ın cenazesi dün Hereke Mezarlığında toprağa verildi.
Kazanın ardından olay yerindeki kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, takla atan araca kasten çarptığını ve olay sonrası kaçtığını belirlediği sürücü E.Ç. (28) ile araçta bulunan kardeşi E.Ç. (26) ve babası R.Ç.’yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cinayet suçlamasıyla Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
 
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin kullandığı araç diğer araca arkadan çarparak takla atmasına sebep oluyor. Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşuyor.

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KocaeliKazaCinayetHaberAydınEğitimRamazan
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