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Babasını öldüren gence 24 yıl, vur diyen anneye ömürboyu

Adana'da annesini döven babası 42 yaşındaki Levent Polat'ı av tüfeğiyle öldüren 17 yaşındaki B.P. hakkında yakın akrabayı öldürme suçundan 24 yıla kadar "Hadi sıksana" dediği öne sürülen annesi 32 yaşındaki Canfes Polat hakkında da 'azmettirmek'ten ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı

Babasını öldüren gence 24 yıl, vur diyen anneye ömürboyu

Adana'da annesini döven babası 42 yaşındaki Levent Polat'ı av tüfeğiyle öldüren 17 yaşındaki B.P. hakkında yakın akrabayı öldürme suçundan 24 yıla kadar "Hadi sıksana" dediği öne sürülen annesi 32 yaşındaki Canfes Polat hakkında da 'azmettirmek'ten ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı

03 Temmuz 2017 Pazartesi 13:07
Babasını öldüren gence 24 yıl, vur diyen anneye ömürboyu
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OLAY, geçen 2 Haziran'da 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre uyuşturucu bağımlısı olan Levent Polat, eşi Canfes Polat'a "Mendil satın, peçete satın bana uyuşturucu parası bulun" diye bağırınca tartışma çıktı. Canfes Polat'ın tepki göstermesi ve "Çocukların psikolojilerini bozuyorsun" demesi üzerine, Levent Polat eşini dövmeye başladı. Polat, kendisine engel olmak isteyen oğlu B.P.'ye de vurdu.  B.P., av tüfeğini alarak babasına doğrulttu. Anne Canfes Polat'ın iddiaya göre "Ne duruyorsun sıksana" demesi üzerine de ateş etti. Baba ölürken, anne- oğul tutuklandı.
SİLAH YERE DÜŞTÜ
B.P. babasının uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirterek savunmasında şunları söyledi: "Olay günü babam annemi dövmeye başladı. Kardeşler olarak biz kapıya çıktık. Bağrışmaya komşular geldi babam annemi dövmeyi bıraktı. Komşular gittikten sonra babam evdeki av tüfeğiyle havaya ateş etti. Elinden av tüfeğini aldım, saklamak içim teyzeme götürüyordum. Bu sırada babam bana saldırınca tüfek yere düşüp ateş aldı."

Canfes Polat ise azmettirme suçunu kabul etmeyerek, oğluna engel olmak istediğini söyledi. Savcı, yaşı 18'den küçük olan B.P. hakkında yakın akrabayı öldürme suçundan 24 yıla kadar, Canfes Polat hakkında ise 'azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.


 

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AdanaCinayetBaba CinayetiCanfes Polat
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