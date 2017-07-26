Aranan 30 kişi yakalandı

EMNİYET Genel Müdürlüğü aranan şahışlara yakalamak için 81 ilde operasyon düzenledi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro ekipleri 500 polisle merkez ve diğer ilçelerdeki önceden belirlenen 105 adrese şafak baskını yaptı. Polisler girdikleri evlerde, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti, adam yaralama, cinsel saldırı, cinsel istismar suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2'si kadın 30 firari yakalandı.
Hükümlüler çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu sırada tutuklanan bir kadın gözyaşlarını tutamadı.
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