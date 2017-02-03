Antika hırsızı tutuklandı

OBAGÖL Mahallesi üzerinde 27 Ocak’ta saat 21.00 sıralarında Hüseyin Yiğit'e ait antikacı 2 kişi tarafından soyulmuştu. İş yerinin kapısının alt kısmını kıran şahıslar, yaklaşık 50 bin TL değerindeki Osmanlı dönemine ait antika bakır tabak ve tepsileri çuvala doldurup aynı kapıdan çıkarak kayıplara karışmıştı. Hırsızlık olayının ardından Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş yerinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, hırsızlık zanlılarının 20 yaşındaki Yalçın C. ile 36 yaşındaki Ali S. olduğunu belirledi. Polis, Yalçın C.’yi Oba Mahallesi’nde yaşadığı evinde gözaltına alındı. Yalçın C.’nin emniyetteki sorgusunda hırsızlık olayını Ali S. ile işlediklerini itiraf ettiği belirtildi. Gözaltına alınan Yalçın C., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.