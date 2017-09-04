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Antalya’da uyuşturucu operasyonu

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı 3 operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, toplam 225 gram metamfetamin, 200 adet ecstasy ve satışa hazır halde 43 adet poşet halinde 100 gram esrar ele geçirildi

Antalya’da uyuşturucu operasyonu

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı 3 operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, toplam 225 gram metamfetamin, 200 adet ecstasy ve satışa hazır halde 43 adet poşet halinde 100 gram esrar ele geçirildi

04 Eylül 2017 Pazartesi 16:54
Antalya’da uyuşturucu operasyonu
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GÖZALTINA alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 günlük Kurban Bayramı tatilinde de operasyonlarını düzenlemeye devam ediyor. Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kurban Bayramı’nın 3’üncü günü yaptığı 3 ayrı operasyonda 4’ü erkek, birisi kadın 5 kişi gözaltına alındı. Ekipler Antalya’nın turistik merkezlerinden Lara bölgesinde uyuşturucu sattığı bilgisini aldığı M.Y. ve S.Y. adlı karı kocaya operasyon düzenledi. Karı kocanın evinde ve üzerlerinde yapılan aramada 225 gram metamfetamin, 1 adet silah ve 1 adet şarjör ele geçirildi.

Ekiplerin bir diğer operasyonu ise Antalya Otogarı’nda oldu. Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri burada yaptığı operasyonda uyuşturucu madde sattığını tespit ettiği Ö.K.’yi gözaltına aldı. Ö.K.’nin üzerinde 200 adet ecstasy hap ve 1 adet sahte kimlik ele geçirildi.

Ekiplerin son operasyonu ise, uyuşturucu satışıyla ünlü Yeşildere Mahallesi’ne oldu. Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin mahallede yaptığı aramalarda uyuşturucu sattığı tespit edilen M.H. ve A.Y. gözaltına alındı. İki zanlının üzerinde yapılan aramada satışa hazır halde 43 paket haline getirilmiş 100 gram esrar ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan karı koca M.Y. ve S.Y. ile Ö.K., M.H. ile A.Y. "Uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaUyuşturucu Operasyonu
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