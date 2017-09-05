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Antalya'da trafik denetim uygulaması

Antalya genelinde polis ve jandarma tarafından eş zamanlı yapılan 'Türkiye Trafik Denetimi 6' uygulaması kapsamında 52 araç trafikten men edildi, 8 sürücünün sürücü belgesine el konuldu

Antalya'da trafik denetim uygulaması

Antalya genelinde polis ve jandarma tarafından eş zamanlı yapılan 'Türkiye Trafik Denetimi 6' uygulaması kapsamında 52 araç trafikten men edildi, 8 sürücünün sürücü belgesine el konuldu

05 Eylül 2017 Salı 23:50
Antalya'da trafik denetim uygulaması
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EMNİYET Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde, Kurban Bayramı tatili dönüşlerinde karayolları üzerinde oluşması muhtemel trafik yoğunluğunun sorunsuz yönetilmesi amacıyla ülke 'Türkiye Güvenli Trafik Denetimi 6' uygulaması yapıldı. İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıkları trafik ekipleri uygulamanın Antalya ayağında kentin giriş ve çıkış noktasında denetim yaptı. 88 denetim noktasında, 142 trafik personelinden oluşan 88 trafik ekibi ve 90 jandarma personelinden oluşan 45 ekip denetim yaptı. Toplam 2633 aracın denetlendiği uygulamada, kural ihlali yapan 712 sürücüye 207 bin 677 TL cezai işlem uygulandı. 52 araç trafikten men edilirken, 8 sürücünün sürücü belgesine el konuldu.

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Son Güncelleme: 06.09.2017 01:13
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