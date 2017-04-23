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Antalya’da sahte içki operasyonu

Antalya’da bulunan bir otelde toplam değeri 131 bin 680 TL olan bin 338 şişe sahte bandrollü içki ele geçirildi

Antalya’da sahte içki operasyonu

Antalya’da bulunan bir otelde toplam değeri 131 bin 680 TL olan bin 338 şişe sahte bandrollü içki ele geçirildi

23 Nisan 2017 Pazar 13:55
Antalya’da sahte içki operasyonu
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EDİNİLEN bilgiye göre, Antalya Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Antalya’nın Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Titreyengöl mevkiinde bulunan bir otelde sahte bandrollü içki bulunduğu ihbarı üzerine otele operasyon düzenledi. Ekiplerin otelde yaptığı kontrollerde toplam değeri 131 bin 680 TL olan bin 338 şişe bandrolsüz ve sahte bandrollü içki ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin ele geçirdiği sahte içkiler içerisinde 226 şişe viski, bin 79 şişe votka, 29 şişe cin, 4 şişe rakı ele geçirildi. Gözaltına alınan otel yetkilisi ifadesini aldıktan sonra serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaKaçakİçki
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