Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 35°
az bulutlu
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
99639
ALTIN
141.794
DOLAR
3.5028
STERLIN
4.4668
EURO
3.9236
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Bayramda beslenme düzeninizi koruyun
Bayramda beslenme düzeninizi koruyun
'Bayramda porsiyon miktarına dikkat'
'Bayramda porsiyon miktarına dikkat'
Ramazan Bayramı’nda bu önerilere dikkat!
Ramazan Bayramı’nda bu önerilere dikkat!
Flaş Haber
Bayram yolunda kaza: 6 yaralı
Kapat

Antalya'da Rus çocuğa kamyonet çarptı

Kemer'de yaya geçinde bir kamyonet 12 yaşındaki Rus çocuğa çarptı

Antalya'da Rus çocuğa kamyonet çarptı

Kemer'de yaya geçinde bir kamyonet 12 yaşındaki Rus çocuğa çarptı

25 Haziran 2017 Pazar 10:25
Antalya'da Rus çocuğa kamyonet çarptı
banner404

EDİNİLEN bilgiye göre, Kemer’e bağlı Kiriş Mahallesi’ndeki 5 yıldızlı otelde ailesiyle birlikte tatil yapan 12 yaşındaki Rus çocuk Veronika Peretiagina, Sahil Caddesi üzerinde bulunan yaya geçidinden karşıya geçmek istedi. Trafik akışında yaya geçidine yaklaşan araçların yavaşlamadığı yaya geçidinden koşarak karşıya geçmeye çalışan Veronika Peretiagina, sürücü Hüsamettin Ö. idaresindeki 07 KBR 98 plakalı kamyonetin çarpması sonucunda 10 metre ileriye fırladı. Başını kamyonetin camına çarptığı belirlenen Veronika Peretiagina, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın meydana geldiği çevredeki vatandaşlar sürücülerin yaya geçitlerine yaklaşırken yavaşlamamasına tepki gösterdi. Vatandaşlar bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden bölgede hız kesiciler yapmasını istedi. Otel Genel Müdürü Dinçer Sarıkaya da, Kemer’de trafikte yaya öncelikli trafik konusunda kampanyalar düzenlendiğini hatırlatarak, buna rağmen vatandaşların beklenen hassasiyeti göstermemesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 25.06.2017 10:30
Anahtar Kelimeler:
KemerKamyonetRus çocuğaAntalyaçocuğa Kamyonet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da 4 iş yeri yanarak kül oldu
Alanya'da 4 iş yeri yanarak kül oldu
Manavgat’ta uyuşturucu operasyonu
Manavgat’ta uyuşturucu operasyonu
Manavgat'ta ekmek arası uyuşturucu servisi!
Manavgat'ta ekmek arası uyuşturucu servisi!

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals