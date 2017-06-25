Antalya'da Rus çocuğa kamyonet çarptı

Kazanın meydana geldiği çevredeki vatandaşlar sürücülerin yaya geçitlerine yaklaşırken yavaşlamamasına tepki gösterdi. Vatandaşlar bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden bölgede hız kesiciler yapmasını istedi. Otel Genel Müdürü Dinçer Sarıkaya da, Kemer’de trafikte yaya öncelikli trafik konusunda kampanyalar düzenlendiğini hatırlatarak, buna rağmen vatandaşların beklenen hassasiyeti göstermemesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

EDİNİLEN bilgiye göre, Kemer ’e bağlı Kiriş Mahallesi’ndeki 5 yıldızlı otelde ailesiyle birlikte tatil yapan 12 yaşındaki Rus çocuk Veronika Peretiagina, Sahil Caddesi üzerinde bulunan yaya geçidinden karşıya geçmek istedi. Trafik akışında yaya geçidine yaklaşan araçların yavaşlamadığı yaya geçidinden koşarak karşıya geçmeye çalışan Veronika Peretiagina, sürücü Hüsamettin Ö. idaresindeki 07 KBR 98 plakalı kamyonet in çarpması sonucunda 10 metre ileriye fırladı. Başını kamyonetin camına çarptığı belirlenen Veronika Peretiagina, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.