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Antalya'da polis denetimleri sürüyor

Turizm kenti Antalya'nın en merkezi noktasında bonzai içenlerin görüntülenmesinin ardından narkotim ekipleri operasyon yaptı

Antalya'da polis denetimleri sürüyor

Turizm kenti Antalya'nın en merkezi noktasında bonzai içenlerin görüntülenmesinin ardından narkotim ekipleri operasyon yaptı

28 Haziran 2017 Çarşamba 19:03
Antalya'da polis denetimleri sürüyor
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POLİS, üzerinde uyuşturucu madde bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı. Antalya'da bir grup gencin bonzai içerken görüntülenmesinin ardından harekete geçen Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satan kişilere yönelik operasyon yaptı. Zeytinköy olarak bilinen Yeşildere, Gebizli ve Kızılarık Mahallesi'ne giren özel kıyafetli narkotim ekipleri, sokakta grupları durdurup tek tek kontrol etti. İşyerleri, boş binalara giren narkotim ekipleri, duvarların sıvaları arasına, taşların altına kadar baktı. Ekipler, üzerinden esrar, bonzai ve eroin çıkan 4 genci gözaltına aldı. Uyuşturucu madde almak için mahalleye gelen biri kadın iki üniversite öğrencisi de timler tarafından bölgeden çıkartıldı.

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Son Güncelleme: 28.06.2017 19:13
Anahtar Kelimeler:
NarkotimBonzaiAntalya
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