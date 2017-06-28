Antalya'da polis denetimleri sürüyor

POLİS, üzerinde uyuşturucu madde bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı. Antalya'da bir grup gencin bonzai içerken görüntülenmesinin ardından harekete geçen Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satan kişilere yönelik operasyon yaptı. Zeytinköy olarak bilinen Yeşildere, Gebizli ve Kızılarık Mahallesi'ne giren özel kıyafetli narkotim ekipleri, sokakta grupları durdurup tek tek kontrol etti. İşyerleri, boş binalara giren narkotim ekipleri, duvarların sıvaları arasına, taşların altına kadar baktı. Ekipler, üzerinden esrar, bonzai ve eroin çıkan 4 genci gözaltına aldı. Uyuşturucu madde almak için mahalleye gelen biri kadın iki üniversite öğrencisi de timler tarafından bölgeden çıkartıldı.
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