Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 17°
Az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
92424
ALTIN
150.326
DOLAR
3.6475
STERLIN
4.6644
EURO
3.9001
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Diyet kola içen erken bunuyor
Diyet kola içen erken bunuyor
22 Nisan 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
22 Nisan Günlük Burç Yorumu
22 Nisan 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
22 Nisan 2017 Alanya -...

Antalya’da otomobilde şüpheli ölüm

Antalya’da 52 yaşındaki Rıza Uz, otomobilinde ölü bulundu.

Antalya’da otomobilde şüpheli ölüm

Antalya’da 52 yaşındaki Rıza Uz, otomobilinde ölü bulundu.

23 Nisan 2017 Pazar 11:30
Antalya’da otomobilde şüpheli ölüm
banner404

EDİNİLEN bilgiye göre olay saat 09: 00 sırasında Muratpaşa İçesi Yeşilova Mahallesi, Cırnık Köprüsü yakınında meydana geldi. Dün akşam saatlerinde aracıyla yan yoldan Güzeloba Mahallesi istikametine giden Fahrettin U., yol kenarında 16 V 5285 plakalı bir otomobilin dörtlüleri yanık şekilde beklediğini gördü.
Sabah saatlerinde yine aynı yoldan işine giden Fahrettin U., aracın dörtlüleri yanık şekilde beklemeye devam ettiğini fark edince şüphelendi. Aracından inip otomobilin yanına giden Fahrettin U., direksiyon başında bir kişinin hareketsiz durduğunu gördü.
Fahrettin U., durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Rıza Uz’un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis otomobilin içinde ve çevresinde geniş çaplı inceleme yaptı. Daha sonra Uz’un cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Fahrettin U., akşam ve sabah aynı istikametten giderken bu aracı dörtlüleri yanık şekilde yol kenarında beklediğini görünce şüphelendiğini belirerek," Arkadaşımın ısrarı üzerine araca baktım. Araçtaki kişi direksiyon başında nefes almıyordu. Hemen polisi aradım" dedi. 
 

banner355
Anahtar Kelimeler:
AntalyaRıza Uz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya’da sahte içki operasyonu
Antalya’da sahte içki operasyonu
Manavgat’ta oto fareleri yakalandı
Manavgat’ta oto fareleri yakalandı
Otomobil kadınları ezdi! 1 ölü, 2 yaralı
Otomobil kadınları ezdi! 1 ölü, 2 yaralı

banner452

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals