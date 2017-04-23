Antalya’da otomobilde şüpheli ölüm

EDİNİLEN bilgiye göre olay saat 09: 00 sırasında Muratpaşa İçesi Yeşilova Mahallesi, Cırnık Köprüsü yakınında meydana geldi. Dün akşam saatlerinde aracıyla yan yoldan Güzeloba Mahallesi istikametine giden Fahrettin U., yol kenarında 16 V 5285 plakalı bir otomobilin dörtlüleri yanık şekilde beklediğini gördü.

Sabah saatlerinde yine aynı yoldan işine giden Fahrettin U., aracın dörtlüleri yanık şekilde beklemeye devam ettiğini fark edince şüphelendi. Aracından inip otomobilin yanına giden Fahrettin U., direksiyon başında bir kişinin hareketsiz durduğunu gördü.

Fahrettin U., durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Rıza Uz’un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis otomobilin içinde ve çevresinde geniş çaplı inceleme yaptı. Daha sonra Uz’un cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Fahrettin U., akşam ve sabah aynı istikametten giderken bu aracı dörtlüleri yanık şekilde yol kenarında beklediğini görünce şüphelendiğini belirerek," Arkadaşımın ısrarı üzerine araca baktım. Araçtaki kişi direksiyon başında nefes almıyordu. Hemen polisi aradım" dedi.

