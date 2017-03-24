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Antalya’da kız kaçırma iddiası!

Antalya’nın Serik ilçesinde bir kızı kaçırdığı iddia edilen 2 kişi ve onlara yardım eden 1 kişi tutuklandı

Antalya’da kız kaçırma iddiası!

Antalya’nın Serik ilçesinde bir kızı kaçırdığı iddia edilen 2 kişi ve onlara yardım eden 1 kişi tutuklandı

24 Mart 2017 Cuma 13:23
Antalya’da kız kaçırma iddiası!
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EDİNİLEN bilgiye göre, geçtiğimiz pazar günü Serik İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden B.Ö., kızı A.Ö.’nün M.Ç. ve R.Ç. tarafından zorla kaçırıldığını belirterek şikayette bulundu. Bir sonra A.Ö. Serik Asayiş Büro Amirliğine gelerek zorla kaçırılmadığını, kendi rızası ile M.Ç. ile kaçtığını kimseden şikayetçi olmadığını ifade etti. B.Ö. ve kızı A.Ö. daha sonra avukatları ile birlikte Asayiş Büro Amirliğine gelerek bir gün önce verdiği ifadesindeki zorla kaçırılmadığı beyanının doğru olmadığını, kendisini kaçıran şahısların bu şekilde ifade vermesi yönünde yönlendirdiklerini, telefonunun ve parasının R.Ç. tarafından alınarak M.Ç., R.Ç. ve T.Ç. isimli şahıslar tarafından kendisinin D.T. isimli şahsın arabası ile Isparta'ya götürüldüğünü, R.Ç.’nin nişanlısı G.Y., babası A.Y. tarafından da Isparta Aksu ilçesinde bir yayla evine götürüldüğünü, kendisinin rızası olmadığı anlaşılınca Serik ilçesine geri getirildiğini ve bir avukat aracılığı ile nasıl ifade vermesi gerektiğini söylediklerini, eski ifadesini kurtulma amacı ile verdiğini, kendisini kaçıran şahıslardan şikayetçi olduğunu söyledi. 
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapan polis, M.Ç., R.Ç., ve T.Ç.’yi gözaltına aldı. 3 kişi emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaSerikSerik İlçe Emniyet MüdürlüğüAsayiş Büro Amirliği
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