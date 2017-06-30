Antalya'da kan donduran olay!

ANTALYA'DA yaşayan Y.S.'nin, üvey kızı A.K.'ya 3 yıl boyunca fiili livata yoluyla tecavüz ettiği iddiasıyla Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıp delil yetersizliği gerekçesiyle beraatine karar verilidi.



Kararda yer alan psikiyatri raporunda, mağdur A.K. tarafından verilen ifadelerin kurgusal özellik taşımadığı, ifadelerine itibar edilebileceği yönünde tıbbi kanaate varıldığı belirtilirken, Adli Görüşme Değerlendirme Raporu'nda mağdurun anlatımları ile beden dili ve duygu durumu arasında herhangi bir tutarsızlık olmadığı belirtildi.



"KIZIN ADI ÇIKAR RAPOR YAZAMAM"



Küçük kızın olayı ilk anlattığı teyzesi S.Ö., ifadesinde şunları anlattı: "Önce psikoloğa gittik. Psikolog 'A. doğru söylüyor. "Bu kızı o adamdan kurtarın" dedi ve bizi bir jinekoloğa yönlendirdi. Jinekolog F.D., yeğenimi muayene etti ve "Makat kısmında çatlaklık ve zorlama olmuş" dedi. Rapor istedim ama jinekolog "Kızın adı çıkar rapor yazamam" dedi. "Muayene ücreti olarak da 150 lira aldı."



"YETERLİ DELİL ELDE EDİLEMEDİĞİNDEN BERAAT ETMESİNE KARAR VERİLMİŞTİR"



Gerekçeli kararın hüküm bölümünde ise şöyle denildi: "Sanığın inkâra dayalı savunmasının aksine cezalandırılmasına yeterli delil elde edilemediğinden beraat etmesine karar verilmiştir."



İLK MUAYENEYİ YAPAN JİNEKOLOĞUN İFADESİ ALINMADI!



Karara itiraz ettiklerini söyleyen avukat Burcu Erten, "Tüm ısrarlarımıza rağmen ilk muayeneyi yapan jinekoloğun ifadesi alınmadı. Belki de kendisinden alınacak ifade olayın seyrini değiştirebilirdi" dedi.