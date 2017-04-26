Antalya’da hırsızlık şebekesi çökertildi

EDİNİLEN bilgiye göre, Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Adem Yörük Sanayi Sitesi içinde bulunan iki depodan ve tarla ile bahçelerden su motoru, su pompalarıyla çeşitli malzeme çaldıkları belirlenen 9 kişi eş zamanlı operasyonla yakalandı. Toplam değerleri 150-200 bin TL olan su motoru ve su pompası çaldıkları belirlenen 9 kişi Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sorguya alındı. Sorguları tamamlanan hırsızlık zanlıları sağlık kontrollerinin ardından adli makamlara sevk edildi.