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Antalya’da hırsızlık şebekesi çökertildi

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde, tarla ve bahçelerden su motoru, su pompası ile sanayi sitesinde hırsızlık olayına karışan 9 kişi yakalandı.,

Antalya’da hırsızlık şebekesi çökertildi

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde, tarla ve bahçelerden su motoru, su pompası ile sanayi sitesinde hırsızlık olayına karışan 9 kişi yakalandı.,

26 Nisan 2017 Çarşamba 14:02
Antalya’da hırsızlık şebekesi çökertildi
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EDİNİLEN bilgiye göre, Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Adem Yörük Sanayi Sitesi içinde bulunan iki depodan ve tarla ile bahçelerden su motoru, su pompalarıyla çeşitli malzeme çaldıkları belirlenen 9 kişi eş zamanlı operasyonla yakalandı. Toplam değerleri 150-200 bin TL olan su motoru ve su pompası çaldıkları belirlenen 9 kişi Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sorguya alındı. Sorguları tamamlanan hırsızlık zanlıları sağlık kontrollerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaHırsızlık
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