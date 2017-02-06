Antalya’da FETÖ soruşturması

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock kullandıkları tespit edilen aralarında müezzin ve ebenin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alınmıştı. 2'si kadın 8 şüpheli, Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

