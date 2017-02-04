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Yeni Alanya E - Gazete

Antalya’da FETÖ soruşturması: 27 tutuklama

Antalya’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aralarında polislerin de bulunduğu 27 kişi tutuklandı

Antalya’da FETÖ soruşturması: 27 tutuklama

Antalya’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aralarında polislerin de bulunduğu 27 kişi tutuklandı

04 Şubat 2017 Cumartesi 12:55
Antalya’da FETÖ soruşturması: 27 tutuklama
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ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belirli adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti. Operasyonlar kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları ve yakınlarının da bulunduğu 31 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorguları tamamlanan ve ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen şüphelilerden 27’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaFetöOperasyonu27 Tutuklama
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