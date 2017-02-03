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Antalya’da FETÖ soruşturması: 21 tutuklama

ANTALYA'DA Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aralarında ev hanımı, öğrenci ve polis memurlarının da bulunduğu 21 kişi tutuklandı

Antalya’da FETÖ soruşturması: 21 tutuklama

ANTALYA'DA Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aralarında ev hanımı, öğrenci ve polis memurlarının da bulunduğu 21 kişi tutuklandı

03 Şubat 2017 Cuma 12:36
Antalya’da FETÖ soruşturması: 21 tutuklama
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ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında ev hanımı, öğrenci ve polis memurlarının da bulunduğu ve bir kısmının ByLock kullandığı tespit edilen 25 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 25 şüpheliden A.Ö., H.Y., M.C.D. ve S.Ç. savcılıktaki ifadelerinin ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken 21 şüpheli ise tutuklanma talebiyle Antalya 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan C.Y., K.Ö., M.Ö., S.P., E.S.,R.O., M.Ö., S.Y.,İ.Ç., S.A., A.P., A.E., İ.D., M.D., M.Ö.K., E.A., A.G., Z.G., G.K., K.C. ve İ.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Son Güncelleme: 03.02.2017 13:02
Anahtar Kelimeler:
Antalya Cumhuriyet BaşsavcılığıFetöAntalya
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