Antalya’da DEAŞ Operasyonu: 9 gözaltı

ANTALYA il Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda, çatışma bölgelerindeki DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğu belirlenen 9 Suriyeli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 Suriyeli "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Terör örgütünün propagandasını yapma" suçlarından adliyeye sevk edildi.