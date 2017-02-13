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Antalya’da DEAŞ Operasyonu: 9 gözaltı

Antalya’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 Suriyeli adliye ye sevk edildi

Antalya’da DEAŞ Operasyonu: 9 gözaltı

Antalya’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 Suriyeli adliye ye sevk edildi

13 Şubat 2017 Pazartesi 12:48
Antalya’da DEAŞ Operasyonu: 9 gözaltı
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ANTALYA il Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda, çatışma bölgelerindeki DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğu belirlenen 9 Suriyeli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 Suriyeli "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Terör örgütünün propagandasını yapma" suçlarından adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaDEAŞOperasyon9 Gözlatı
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