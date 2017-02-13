Antalya’da DEAŞ Operasyonu: 9 gözaltı

ANTALYA il Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda, çatışma bölgelerindeki DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğu belirlenen 9 Suriyeli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 Suriyeli "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Terör örgütünün propagandasını yapma" suçlarından adliyeye sevk edildi.
ANTALYA il Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda, çatışma bölgelerindeki DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğu belirlenen 9 Suriyeli gözaltına alındı.