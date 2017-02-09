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Antalya’da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden 2 kişi yakalandı

Antalya’da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 'Hakaret ve Terör Örgütü Propagandası' yapmak suçlarından 2 şüpheli yakalandı

Antalya’da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden 2 kişi yakalandı

Antalya’da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 'Hakaret ve Terör Örgütü Propagandası' yapmak suçlarından 2 şüpheli yakalandı

09 Şubat 2017 Perşembe 17:27
Antalya’da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden 2 kişi yakalandı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Cumhurbaşkanı’na Hakaret-Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından H.H.’nin evinde yapılan aramada, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü elebaşısı Fethullah Gülen tarafından yazılan ve toplatma kararı bulunan değişik 6 adet kitap, 5 adet harici harddisk, 2 adet laptop bilgisayar ile 1 adet cep telefonu ve sim karta el konuldu.

BİRİ SERBEST BIRAKILDI
“Cumhurbaşkanı’na Hakaret-Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçlarından adliyeye sevk edilen H.H. adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

DİĞERİ TUTUKLANDI
Antalya 1.Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı ile “Cumhurbaşkanı’na Hakaret” suçundan hakkında yakalama emri bulunan Ş.O. ise Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Ş.O. hakkında hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. 
 

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Son Güncelleme: 09.02.2017 17:43
Anahtar Kelimeler:
Terör örgütüCumhurbaşkanı ErdoğanAntalya
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