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Antalya’da ’ByLock’ operasyonu 

Antalya’da Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ PDY) soruşturması kapsamında çoğunun örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandığı tespit edilen 31 rütbeli emniyet personeli adliyeye sevk edildi.

Antalya’da ’ByLock’ operasyonu 

Antalya’da Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ PDY) soruşturması kapsamında çoğunun örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandığı tespit edilen 31 rütbeli emniyet personeli adliyeye sevk edildi.

03 Şubat 2017 Cuma 12:53
Antalya’da ’ByLock’ operasyonu 
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EDİNİLEN bilgiye göre, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından yapılan operasyonda, tamamı rütbeli emniyet personeli olan 31 kişi, FETÖ PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İşlemleri yapılan 31 rütbeli polis, bugün Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.
Aralarında 2 kadının bulunduğu 31 şüphelinin ‘ByLock’ uygulamasını kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaBylockFetöPdy
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