Antalya’da ’ByLock’ operasyonu 

EDİNİLEN bilgiye göre, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından yapılan operasyonda, tamamı rütbeli emniyet personeli olan 31 kişi, FETÖ PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İşlemleri yapılan 31 rütbeli polis, bugün Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.

Aralarında 2 kadının bulunduğu 31 şüphelinin ‘ByLock’ uygulamasını kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi.

