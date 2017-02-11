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Antalya’da bin 800 personel ile huzur operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, yurt genelinde yapılan 80 bin 88 personelin katılımıyla gerçekleştirilen “Türkiye Güven-Huzur (3)” uygulamasında Antalya’da Bin 800 personel görev aldı.

Antalya’da bin 800 personel ile huzur operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, yurt genelinde yapılan 80 bin 88 personelin katılımıyla gerçekleştirilen “Türkiye Güven-Huzur (3)” uygulamasında Antalya’da Bin 800 personel görev aldı.

11 Şubat 2017 Cumartesi 11:58
Antalya’da bin 800 personel ile huzur operasyonu
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İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Jandarma Genel Komutanı Yaşar Güler ve Sahil Güvenlik Komutanı Bülent Olcay’ın Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezinden canlı bağlantılarla takip ettiği uygulamalara polis, jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerinden toplam 13 bin 966 ekip, 17 hava aracı, 71 deniz aracı, 417 dedektör köpeği ve 80 bin 88 görevli katıldı. İçişleri Bakanı Soylu, EGM Koordinasyon Merkezinde uygulamaya katılan emniyet, sahil güvenlik ve jandarma ekipleriyle canlı bağlantı kurdu.
Türkiye genelinde dün akşam yapılan genel asayiş uygulaması Antalya il merkezi ile ilçelerinde de eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Antalya il ve ilçelerinde yaklaşık 100 ayrı nokta da 1000 polis ve 800 jandarma görev yaptı.Uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi.
Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ile İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı ekipler kent genelinde adeta kuş uçurtmadı. Antalya merkez ile ilçelerinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamada yaklaşık bin polis ve 160 ayrı ekipten oluşan 800 jandarma görev aldı. Kent merkezi ve jandarma sorumluluk alanında bulunan noktalardaki uygulamada alkol muayenesinin yanı sıra umuma açık yerler, araçlar aranıp Genel Bilgi Taraması (GBT) ve araçlarda arama yapıldı.
Ekiplerin şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yaptığı uygulamada, aranan şahıslar, silah ve bıçak taşıyan şüpheliler ile uyuşturucu satıcıları, çalıntı kaydı bulunan araçlar gibi durumlar üzerinde duruldu. Antalya merkezinde asayiş uygulamasına 2 polis helikopteri de destek verdi. Yunus timleri ve trafik polisi ekipleri de şüpheli araç ve şahıslar üzerinde seçici göz uygulaması yaptı. Geniş güvenlik önlemi altında çalışan timler, yüzlerce araç ve kişinin sorgulamasını gerçekleştirdi. Çeşitli suçlardan aranması bulunan şahıslar ise polis merkezine intikal ettirildi. Şüpheli görülen kişilerin GBT sorgusu ve üst araması yapılırken, araçları da kontrol edildi.

Jandarma göz açtırmadı
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sorumluluk sahalarında 160 ekip ve 800 civarında personelle katıldığı genel asayiş uygulamasında 5 bin araç ve 400 umuma açık işyeri denetlendi. 18 ilçe Jandarma Komutanlığının tamamının katıldığı ve Jandarma sorumluluk alanında gerçekleştirilen uygulamaya narkotik ve bomba arama köpeklerinden de destek alındı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda yapılan çalışmalarda arama kaydı bulunan 58 kişi yakalanırken 15 şüpheli şahıs gözaltına alındı 69 kişiye adli ve idari işlem yapıldı. Uygulamalarda ayrıca trafik kurallarını ihlal eden 155 araca ceza yazılırken, çalıntı olduğu tespit edilen 2 araç yakalandı. Umuma açık 400 iş yeri denetlenip 16 iş yerine ceza tatbik edildi. Uygulamada ayrıca 3 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ile 5 gram eroin ve 55 gram esrar ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya800 PersonelEmniyet Genel MüdürlüğüJandarma Genel Komutanlığı
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