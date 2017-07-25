Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 31°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BIST
107088
ALTIN
143.350
DOLAR
3.5640
STERLIN
4.6496
EURO
4.1563
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
26 Temmuz 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
26 Temmuz 2017 Alanya -...
Note 8'den bir ilk!
Note 8'den bir ilk!
Her yaşın ilacı güneş!
Her yaşın ilacı güneş!

Antalya’da akılalmaz kredi kartı dolandırıcılığı

Antalya’nın Kemer ilçesinde çay bahçesinde müşterilerin kredi kartı bilgilerini kopyaladıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı

Antalya’da akılalmaz kredi kartı dolandırıcılığı

Antalya’nın Kemer ilçesinde çay bahçesinde müşterilerin kredi kartı bilgilerini kopyaladıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı

25 Temmuz 2017 Salı 16:07
Antalya’da akılalmaz kredi kartı dolandırıcılığı
banner404

EDİNİLEN bilgiye göre, Deniz Caddesi diskolar bölgesinde bulunan bir çay bahçesinde kavga ihbarını alan Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine gitti. Birbiriyle tartışan Ö.H. (39) kardeşi U.H. (36) ve ortak oldukları belirlenen M.D. (36) ifadelerine başvurulmak amacıyla emniyete götürüldü. İddiaya göre, M.D. ifadesinde, Ö.H’nin iş yerinde post cihazı üzerinden kredi kartı bilgilerini kopyaladığını, bilgileri bir programdan sattığını ve suça kendisini de ortak ettiğini ileri sürdü. Başkalarına ait kredi kartı bilgilerini kopyalayarak satışa çıkardıkları tespit edilen zanlıların evlerinde yapılan aramada dolandırıcılık olayına ilişkin materyaller, bir miktar para, 1 ruhsatsız tabanca ve mermileri ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 25.07.2017 16:20
Anahtar Kelimeler:
antalya da akılalmaz kredi kartı dolandırıcılığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da lüks villada intihar
Antalya'da lüks villada intihar
Cezaevi arkadaşını gasp eden şahıs yakalandı
Cezaevi arkadaşını gasp eden şahıs yakalandı
Antalya'da alkol kavgası: Silahlar konuştu!
Antalya'da alkol kavgası: Silahlar konuştu!

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals