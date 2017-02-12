Antalya yolunda feci kaza! 2 ölü

KAZA, dün akşam saatlerinde Burdur- Antalya karayolu Büğdüz Köyü rampasında meydana geldi. Yücel Aksu yönetimindeki 15 DB 003 plakalı süt tankeri, freninin boşalması sonucu sürücünün kontrolünden çıktı. Yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlanan tanker hurdaya döndü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis ve jandarmanın güvenlik önlemi aldığı kaza yerinde itfaiye ve AFAD ekipleri kurtarma çalışması yaptı. Tankerde bulunan Hüseyin Uludağ kaza yerinde öldü. Ağır yaralı sürücü Yücel Aksu ise, itfaiye ve AFAD tarafından kurtarılarak Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Aksu da yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

