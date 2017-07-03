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Antalya fazlezlerde can pazarı

Antalya'da, erkek arkadaşıyla tartışıp bunalıma giren 23 yaşındaki S.Y., falezlerin kenarında alkol almaya başladı. Bir sağlık görevlisinin tişörtünden yakalayıp tutamadığı S.Y., 30 metreden denize atladı. Deniz polisi tarafından kurtarılan kızın sağlık durumu iyi

Antalya fazlezlerde can pazarı

Antalya'da, erkek arkadaşıyla tartışıp bunalıma giren 23 yaşındaki S.Y., falezlerin kenarında alkol almaya başladı. Bir sağlık görevlisinin tişörtünden yakalayıp tutamadığı S.Y., 30 metreden denize atladı. Deniz polisi tarafından kurtarılan kızın sağlık durumu iyi

03 Temmuz 2017 Pazartesi 14:25
Antalya fazlezlerde can pazarı
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İDDİAYA göre erkek arkadaşıyla tartışıp bunalıma giren S.Y., bir süre Alkol aldıktan sonra saat 11.00 sıralarında konyaaltı Caddesi'ndeki falezlere geldi. Burada alkol almayan devam eden S.Y., sık sık telefonla konuşarak ağladı. Telefonu yere atan genç kız, daha sonra falezlerin kenarına geldi. Buradaki korkuluklara tutunan Y.'yi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Çağrı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri S.Y. ile konuşarak falezlerin kenarından uzaklaşmasını istedi. Ancak yanına polisi yaklaştırmayan S.Y. için bu kez sağlık görevlileri devreye girdi. Sağlık görevlileriyle konuşmaya başlayan S.Y., onlardan bira istedi. Genç kız bira verilmediği takdirde kimseyi yanına yaklaştırmayacağını söyledi. Bunun üzerine bir sağlık görevlisi aldığı birayı S.Y.'ye doğru götürmeye başladı. Bu sırada S.Y., elindeki boş bira şişesini başına vurup kırdı. Elindeki kırık şişeyle kendisine zarar vermekle tehdit eden S.Y., biranın yanına bırakılmasını istedi. Şişeyi bırakan sağlık görevlisinin geri gitmesi üzerine S.Y. bulunduğu yerden inerek şişeyi almak için geldi. Ancak S.Y., bu sırada kendisine doğru gelen sağlık görevlisini fark edince kendisini boşluğa bıraktı.
Sağlık görevlisinin tişörtünden yakalayıp tutamadığı S.Y., yaklaşık 30 metreden suya düştü. Kısa süre sonra su yüzeyine çıkan S.Y., sırt üstü yatarak bağırmaya başladı. Denizde bekleyen ekiplerce bota alınan S.Y., Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi. Burada sağlık görevlilerinin müdahale ettiği S.Y., ambulansla Antalya eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Genç kızın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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Son Güncelleme: 03.07.2017 14:36
Anahtar Kelimeler:
AlkolAntalyaFalez
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