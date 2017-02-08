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Antalya'da uyuşturucu operasyonları: 6 gözaltı

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı. Bir aramada 61 kilogram esrar maddesi ele geçirildi

Antalya'da uyuşturucu operasyonları: 6 gözaltı

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı. Bir aramada 61 kilogram esrar maddesi ele geçirildi

08 Şubat 2017 Çarşamba 14:09
Antalya'da uyuşturucu operasyonları: 6 gözaltı
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EDİNİLEN bilgiye göre bir ihbarı değerlendiren Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, Kepez ilçesindeki bir eve operasyon düzenlendi. Evdeki aramalarda 61 kilo 95 gram esrar, 1 kilogram 45 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda evde bulunan M.O, K.T, M.V.K. ve A.S. gözaltına alındı.
Narkotim ekipleri yine Kepez ilçesindeki bir iş yerine yaptıkları baskında 321 uyuşturucu hap ile 2,1 gram plaka esrar ele maddesi ele geçirdi. Operasyonda evde bulunan M.A. ve H.Ö. gözaltına alındı. Polisteki ifadelerinin ardından, "uyuşturucu ticareti yapmak ve uyuşturucu sağlamak" suçundan adliyeye çıkartılan zanlılardan M.A. tutuklandı, H.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaUyuşturucuOperasyonAntalya İl Emniyet Müdürlüğü
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