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Antalya'da tomrukların altında kalarak can verdi

Antalya'da bir kereste fabrikasına tomruk taşıyan kamyon şoförü 57 yaşındaki Mustafa Yılmazlı, iplerini çözdüğü tomrukların altında kalarak can verdi

Antalya'da tomrukların altında kalarak can verdi

Antalya'da bir kereste fabrikasına tomruk taşıyan kamyon şoförü 57 yaşındaki Mustafa Yılmazlı, iplerini çözdüğü tomrukların altında kalarak can verdi

30 Aralık 2016 Cuma 11:52
Antalya'da tomrukların altında kalarak can verdi
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OLAY, Kepez ilçesi Varsak Altıayak Mahallesi 17'nci Cadde üzerinde bulunan bir kereste fabrikasında saat 20.00'de meydana geldi. Fabrikaya tomruk getiren kamyon şoförü Mustafa Yılmazlı, iddiaya göre tomrukları birbirine bağlayan ipi kontrolsüz çözdü. Serbest kalan tomruklar bir anda Yılmazlı'nın üzerine düştü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilen Yılmazlı, yolda hayatını kaybetti. Hastaneye gelen Yılmazlı'nın yakınları ve arkadaşları uzun süre gözyaşı döktü. Yılmazlı'nın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Varsak Altıayak MahallesiAntalyaMustafa YılmazlıKepez IlçesiAntalya Adli Tıp Kurumu
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