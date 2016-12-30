Antalya'da tomrukların altında kalarak can verdi

OLAY, Kepez ilçesi Varsak Altıayak Mahallesi 17'nci Cadde üzerinde bulunan bir kereste fabrikasında saat 20.00'de meydana geldi. Fabrikaya tomruk getiren kamyon şoförü Mustafa Yılmazlı, iddiaya göre tomrukları birbirine bağlayan ipi kontrolsüz çözdü. Serbest kalan tomruklar bir anda Yılmazlı'nın üzerine düştü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilen Yılmazlı, yolda hayatını kaybetti. Hastaneye gelen Yılmazlı'nın yakınları ve arkadaşları uzun süre gözyaşı döktü. Yılmazlı'nın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.
30 Aralık 2016 Cuma 11:52