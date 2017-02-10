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Antalya'da soyguna direnen market sahibini tüfekle vurdular

Antalya'da hırsızlar soymaya geldikleri markette kendilerine direnen işyeri sahibi Mustafa Akbulut'a tüfekle ateş açtı. Yaralanan Akbulut, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı

Antalya'da soyguna direnen market sahibini tüfekle vurdular

Antalya'da hırsızlar soymaya geldikleri markette kendilerine direnen işyeri sahibi Mustafa Akbulut'a tüfekle ateş açtı. Yaralanan Akbulut, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı

10 Şubat 2017 Cuma 08:56
Antalya'da soyguna direnen market sahibini tüfekle vurdular
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OLAY, Kepez ilçesi Fatih Mahallesi üzerindeki dün saat 23.30'da meydana geldi. 57 yaşındaki Mustafa Akbulut, marketi kapatmak için kasayı topladığı sırada kar maskeli iki kişi içeri girdi. Akbulut'tan kasadaki ve üzerindeki tüm parayı isteyen hırsızlar market sahibinin karşı çıkması üzerine pompalı tüfekle ateş açtı. Mustafa Akbulut vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanırken hırsızlar kaçtı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık görevlileri ve polis ekipleri sevk edildi. Karın boşluğundan yaralanan Akbulut, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Polis olay yerinde bırakılan bir çift eldivenden ve kapıdan parmak izi alarak eşkalini belirledikleri zanlıları yakalamak çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa AkbulutMarket SahibiTüfekKepez IlçesiFatih Mahallesi
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