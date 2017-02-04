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Antalya'da şok hırsızlık olayı

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde bir akaryakıt istasyonundan sahte plakalı panelvanın bagajındaki bidonlara doldurduğu 6 bin 231 liralık akaryakıtla kayıplara karışan şüpheli yakalandı. Biri kasten öldürme 4 suçtan da arandığı belirlenen K.Y. tutuklandı

Antalya'da şok hırsızlık olayı

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde bir akaryakıt istasyonundan sahte plakalı panelvanın bagajındaki bidonlara doldurduğu 6 bin 231 liralık akaryakıtla kayıplara karışan şüpheli yakalandı. Biri kasten öldürme 4 suçtan da arandığı belirlenen K.Y. tutuklandı

04 Şubat 2017 Cumartesi 21:21
Antalya'da şok hırsızlık olayı
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HIRSIZLIK anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Manavgat'ın Ilıca Mahallesi D-400 karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna 15 Ocak saat 02.00 sıralarında plakasız bir panelvanla gelen kimliği belirsiz kişi, aracın bagajındaki bidonlara toplam değeri 6 bin 231 lira olan 1 ton motorin ve 256 litre benzin aldı. İstasyon görevlisini aracın lastiklerine hava bastıktan sonra ödeme yapacağını belirten sürücü, bir süre hava pompasının yanında oyalandıktan sonra görevlinin dalgınlığından faydalanarak ücreti ödemeden kaçtı. Akaryakıt istasyonu yetkililerinin yaptığı suç duyurusu üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı Kumköy Karakolu ekipleri çalışma başlattı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN TESPİT EDİLDİ  

Akaryakıt istasyonu kamera görüntülerini inceleyen jandarma, olayda kullanılan kapalı kasa beyaz renkli panelvanın ön ve arka plakalarının söküldüğünü, ön cam içinde ters kapatılmış plaka levhası olduğunu tespit etti. Görüntülerinin uzman ekipler tarafından ayrıntılı şekilde incelenmesinin ardından ön camdaki plakanın 07 LND 24, aracı kullanan şüphelinin de K.Y. olduğu belirlendi.

ARACA SAHTE PLAKAYLA YAKALANDI

Manavgat Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan arama ve yakalama kararının ardından K.Y. dün Kumköy Jandarma Karakolu ekipleri tarafından yakalandı. K.Y.'nin evinde yapılan aramada, sahte 07 FTE 27 plaka takılmış ve hırsızlık olayında kullanılan panelvan ile 2 boş varil, 750 litrelik su tankı, kağıda sarılı vaziyette panelvanın gerçek plakası olan 07 LND 24 numaralı levha ele geçirildi.

BİRÇOK SUÇTAN ARANIYOR

Gözaltına alınarak Kumköy Jandarma Karakolu'na götürülen K.Y.'nin yapılan sorgusunda Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi'nde kasten öldürme ve 2 ayrı yaralama suçundan, Alanya 3'ncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından ise basit yaralama suçlarından arandığı tespit edildi. Karakolda işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda; panelvan ile akaryakıt istasyonuna gelen kişinin, istasyon görevlisinden aracın bagajındaki bidonlara benzin ve motorin doldurmasını istediği, bir süre sonra da lastiklere hava basmak bahanesiyle pompanın yanına gittiği görüldü. Burada bir süre oyalanan K.Y.'nin istasyon görevlilerinin dalgınlığından yaralanarak kaçması görüntülere yansıdı.

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AntalyaManavgat Ilçesi6 Bin 231 Liralık AkaryakıtSahte PlakaD-400 Karayolu
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