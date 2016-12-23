Antalya'da simitçi aracılığıyla neler satıyorlarmış neler

KEMER İlçesi Merkez Mahallesi'nde kuaför dükkanını işleten Barış Ö. ve eşi Alla B.'nin evlerindeki saksılarda esrar maddesi yetiştirdiği bilgisine ulaşan Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, baskında yaptı. Evde yapılan aramada 2,34 gram esrar maddesi, bir miktar Hint keneviri tohumu ile saksıda ekili halde 21 kök Hint keneviri ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el koyan ekipler, Barış Ö. ve eşi Alla B.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler sorgularında, esrar maddesini seyyar simitçilik yapan akrabaları 45 yaşındaki Şeyhmus Ö. aracılığıyla sattıklarını söyledi.
Bunun üzerine ekipler, Şeyhmus Ö. ile kendisinden uyuşturucu madde alan 30 yaşındaki Mehmet Ç.'yi de gözaltına aldı. Seyhmus Ö.'nün seyyar simit arabasında yapılan aramada 2.37 gram esrar maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Şeyhmus Ö. ve Mehmet Ç. savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, Barış Ö. eşi Alla B. tutuklanma istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Antalya'nın Kemer İlçesi'nde evlerindeki saksılarda esrar maddesi yetiştirdiği belirlenen 32 yaşındaki Barış Ö. ile eşi Rus uyruklu 35 yaşındaki Alla B.'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi polis operasyonuyla yakalandı
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