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Antalya'da PTT şubesini soymaya kalkıştılar

Antalya'da PTT şubesine girmek isteyen acemi hırsızlar, alarm çalınca sesi susturmak için alarm kutusunu söküp kaçtı

Antalya'da PTT şubesini soymaya kalkıştılar
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OLAY, Kepez İlçesi Erenköy Mahallesi 5428 Sokak üzerindeki PTT şubesinde saat 02.00'de meydana geldi. PTT şubesinin alarmı çalınca, alarm şirketi durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri, PTT şubesinin kapı ve pencerelerinin kilitli olduğunu gördü. Çevrede inceleme yapan ekipler, binanın arkasında alarm sisteminin dış cephe kutusunu yere atılmış halde buldu. Durumun haber verilmesi üzerine şubeye gelen yetkililer ile birlikte polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledi.
İnceleme sonunda acemi hırsızların, kapısını açmaya çalıştıkları şubenin alarmının çalması üzerine ses çıkaran dış cephe kutusunu yerinden sökerek binanın arkasına attığı tespit edildi. 
Olay yeri inceleme ekipleri alarm kutusu ve kapıda parmak izi tespiti yaptı. Güvenlik kameralarından da eşkali belirlenen 
şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

 
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Etiketler; #Antalyada ilginç hırsızlık! Alarm çalınca... #Antalya #ptt #Erenköy Mahallesi
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