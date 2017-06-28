Antalya'da polisin sopalı coplu dayağına 4 yıl 2 ay ceza

GEZİ olayları sırasında 3 Haziran 2013 gecesi Kaleiçi’ndeki bir ara sokakta, polisler tarafından dövüldüğünü öne süren müzisyen Mustafa Düştegör, 40 kişiden oluşan amir, müdür, komiser ve polis memuru hakkında işkenceden suç duyurusunda bulundu. Antalya Cumhuriyet Savcılığı, 6 polis memuru hakkında, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle silahla kasten yaralama ve görevi kötüye kullanma suçlarından dava açılmasını istedi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLEDİ

Güvenlik kamerası görüntülerinde Düştegör’ü yerde sürükleyen ve elindeki sopayla vurduğu görülen polis memuru Ali Osman Parlar hakkında 3 yıl hapis cezası istendi. Biri amir diğer 5 polis hakkında ise işlenen suç nedeniyle Parlar’a müdahale etmedikleri gibi suçla ve yaralı kişiyle ilgili gerekli bildirim ve adli eylemleri yapmadıkları ve bu eylemleriyle atılı suçları işledikleri gerekçesiyle 6’şar ay hapis cezası istendi.

ASLİYE CEZADAN AĞIR CEZAYA GEÇTİ

Hazırlanan iddianame doğrultusunda Antalya 11’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davada, olayın basit yaralama değil işkence suçu olduğu ve yargılamanın da bu yönde yapılması gerektiği yönündeki itiraz haklı bulundu. Mahkeme, polislerin ağır ceza mahkemesinde yargılanması yönünde görevsizlik kararı verdi ve Antalya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Mahkemede Düştegör’ü yerde sürükleyen ve elindeki sopayla vurduğu görülen polisin kendisi olmadığını belirten Ali Osman Parlar, kendisi olabileceğini söyleyen polis memuru O.A.’nın da yanıldığını öne sürdü. Mahkeme, Ali Osman Parlar’ı kasten yaralama, nüfuzu kötüye kullanma ve yüzünde sabit ize neden olma gibi suçlardan 4 yıl 2 ay hapse mahkum etti. Olay sırasında amir konumundaki komiser yardımcısı A.S. ve polisler S.S., H.Y., B.Ş., B.Ş. için verilen 5’er ay hapis cezalarının ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

CEZAYA ’İŞKENCE’ İTİRAZI

Müzisyen Düştegör’ün avukatı Münip Ermiş, kararla ilgili Antalya Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz etti. İtirazda, somut olayda, yalvarmasına rağmen tüm sanıkların katılımıyla Düştegör’ün ağır işkenceye maruz kaldığının her türlü kuşkudan uzak şekilde kanıtlandığı belirtildi. Tüm sanıkların işkence suçundan cezalandırılması gerektiği, sanıkların hepsinin işkence suçundan doğrudan fail sıfatıyla sorumlu olduğu kaydedildi. Sanıklar hakkında yaralama ve görevi ihmal suçlarından verilen mahkumiyet kararlarının kaldırılarak, tüm sanıkların işkence suçundan yargılanması talep edildi.