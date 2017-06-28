Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 30°
az bulutlu
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
99827
ALTIN
141.861
DOLAR
3.5226
STERLIN
4.5149
EURO
4.0014
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Ağız kokusu hastalık habercisi olabilir!
Ağız kokusu hastalık habercisi olabilir!
Sağlık tasarısı oylaması ertelendi!
Sağlık tasarısı oylaması ertelendi!
Aspirinin saçlara inanılmaz faydası
İnanılmaz değişim: Asprini eritip saçlarınıza...

Antalya'da polisin sopalı coplu dayağına 4 yıl 2 ay ceza

Antalya’da Gezi olayları sırasında müzisyen Mustafa Düştegör’ü sopa ve coplarla dövdüğü iddiasıyla tutuksuz yargılanan polis memuru Ali Osman Parlar, 4 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum oldu

Antalya'da polisin sopalı coplu dayağına 4 yıl 2 ay ceza

Antalya’da Gezi olayları sırasında müzisyen Mustafa Düştegör’ü sopa ve coplarla dövdüğü iddiasıyla tutuksuz yargılanan polis memuru Ali Osman Parlar, 4 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum oldu

28 Haziran 2017 Çarşamba 10:46
Antalya'da polisin sopalı coplu dayağına 4 yıl 2 ay ceza
banner404

GEZİ olayları sırasında 3 Haziran 2013 gecesi Kaleiçi’ndeki bir ara sokakta, polisler tarafından dövüldüğünü öne süren müzisyen Mustafa Düştegör, 40 kişiden oluşan amir, müdür, komiser ve polis memuru hakkında işkenceden suç duyurusunda bulundu. Antalya Cumhuriyet Savcılığı, 6 polis memuru hakkında, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle silahla kasten yaralama ve görevi kötüye kullanma suçlarından dava açılmasını istedi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLEDİ

Güvenlik kamerası görüntülerinde Düştegör’ü yerde sürükleyen ve elindeki sopayla vurduğu görülen polis memuru Ali Osman Parlar hakkında 3 yıl hapis cezası istendi. Biri amir diğer 5 polis hakkında ise işlenen suç nedeniyle Parlar’a müdahale etmedikleri gibi suçla ve yaralı kişiyle ilgili gerekli bildirim ve adli eylemleri yapmadıkları ve bu eylemleriyle atılı suçları işledikleri gerekçesiyle 6’şar ay hapis cezası istendi.

ASLİYE CEZADAN AĞIR CEZAYA GEÇTİ

Hazırlanan iddianame doğrultusunda Antalya 11’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davada, olayın basit yaralama değil işkence suçu olduğu ve yargılamanın da bu yönde yapılması gerektiği yönündeki itiraz haklı bulundu. Mahkeme, polislerin ağır ceza mahkemesinde yargılanması yönünde görevsizlik kararı verdi ve Antalya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

İDDİALARI KABUL ETMEDİ
Mahkemede Düştegör’ü yerde sürükleyen ve elindeki sopayla vurduğu görülen polisin kendisi olmadığını belirten Ali Osman Parlar, kendisi olabileceğini söyleyen polis memuru O.A.’nın da yanıldığını öne sürdü. Mahkeme, Ali Osman Parlar’ı kasten yaralama, nüfuzu kötüye kullanma ve yüzünde sabit ize neden olma gibi suçlardan 4 yıl 2 ay hapse mahkum etti. Olay sırasında amir konumundaki komiser yardımcısı A.S. ve polisler S.S., H.Y., B.Ş., B.Ş. için verilen 5’er ay hapis cezalarının ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

CEZAYA ’İŞKENCE’ İTİRAZI

Müzisyen Düştegör’ün avukatı Münip Ermiş, kararla ilgili Antalya Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz etti. İtirazda, somut olayda, yalvarmasına rağmen tüm sanıkların katılımıyla Düştegör’ün ağır işkenceye maruz kaldığının her türlü kuşkudan uzak şekilde kanıtlandığı belirtildi. Tüm sanıkların işkence suçundan cezalandırılması gerektiği, sanıkların hepsinin işkence suçundan doğrudan fail sıfatıyla sorumlu olduğu kaydedildi. Sanıklar hakkında yaralama ve görevi ihmal suçlarından verilen mahkumiyet kararlarının kaldırılarak, tüm sanıkların işkence suçundan yargılanması talep edildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Gezi Parkı EylemleriAntalyaPolisMahkemeCeza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dilencinin üstünden çıkan parayı 8 zabıta ancak sayabildi
Dilencinin üstünden çıkan parayı 8 zabıta ancak sayabildi
'İkiz minibüsler' sistemden kaçamadı!
'İkiz minibüsler' sistemden kaçamadı!
'Çek kardeşim çek, hep erkekler mi öldürecek'
'Çek kardeşim çek, hep erkekler mi öldürecek'

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals