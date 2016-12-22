banner391
banner405

Antalya'da organize çete operasyonu: 30 gözaltı

Antalya'da organize suç örgütüne yönelik polisin düzenlediği operasyonda, 3'ü avukat 30 kişi gözaltına alındı

Antalya'da organize çete operasyonu: 30 gözaltı
banner404
ANTALYA Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 6 aydır yürüttükleri teknik ve fiziki çalışmalar sonrası önceden belirlenen çok sayıda adrese baskın yaptı. Baskınlarda liderliğini İ.H.P.'nin yaptığı ve silahlı suç örgütü üyesi olduğu iddia edilen 3'ü avukat 30 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

 
banner355
Etiketler; #Antalyada organize çete operasyonu: 30 gözaltı #Antalya
İlgili Galeriler
Gökbel cıvıl cıvıl
Gökbel cıvıl cıvıl
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Önceki Haber
Bedelli askerlikte son tarih 31 Aralık
Sonraki Haber
Engelli çete üyesi, halk otobüsünü kurşunladı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.