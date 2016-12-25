Antalya'da operasyon!

Antalya'da, Konyaaltı, Kepez ve Muratpaşa ilçe emniyet müdürlükleri, Çevik Kuvvet, Asayiş ve Uyuşturucu ile Mücadele şube müdürlüklerine bağlı ekiplerle, Yeşildere Mahallesi'nde uyuşturucu madde uygulaması yaptı

180 personelle gerçekleştirilen uygulamada 7 ayrı noktada mahallenin etrafında uygulama yapıldı. Durdurulan araçlarda bulunanlar geniş çaplı aramadan geçirildi. Kask, çorap ve ayakkabılar da titizlikle aranırken, bir kamyonetten çıkan sallama tabir edilen bıçak ve sopa dikkati çekti. Uygulamadan memnun olan bazı mahalleli polislere çay ikram etti.

Uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullananlara yönelik son 4 günde yapılan çalışmalar sonunda, 27 aranan kişi hakkında işlem yapıldı. 43 kişiye uyuşturucu suçlarından işlem yapılırken, 3 kişi tutuklandı. Şüphelilerden 45 paket halinde daralı 359,6 gram eroin, 1 paket halinde daralı 8,1 gram metamfetamin, 35 adet ecstasy hap, 77 paket daralı 3,4 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. 49 araca trafik yönünden 53 bin 305 TL cezai işlem yapılırken, 5 çalıntı motor ele geçirildi ve 6 kişi hakkında işlem yapıldı.

Uygulamanın önümüzdeki günlerde de süreceği açıklandı .