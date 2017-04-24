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Antalya'da öğrenci yurdunda yangın

Antalya’da inşaat halindeki bir öğrenci yurdunun bodrum katında çıkan yangın korkuttu

Antalya'da öğrenci yurdunda yangın

Antalya’da inşaat halindeki bir öğrenci yurdunun bodrum katında çıkan yangın korkuttu

24 Nisan 2017 Pazartesi 17:15
Antalya'da öğrenci yurdunda yangın
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YANGIN, saat 13.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi 619 Sokak üzerindeki inşaatına devam edilen 4 katlı bir öğrenci yurdunun bodrum katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, bodrum katından alevlerin yükseldiğini gören işçiler ve yurt görevlileri hemen durumu itfaiyeye bildirdi. Kağıt, tahta ve atık maddeler nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. Dumanlar tüm binayı sararken, çalışanlar dışarı çıktı. Yangın yerine gelen çok sayıda itfaiye alevlere müdahale etti. Çalışanlarda yangını söndürmek için çaba harcadıklarını görüldü. İtfaiyenin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaKonyaaltıArapsuyu MahallesiYangın
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