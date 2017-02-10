Antalya'da milli sporculara müebbet istemi 

ANTALYA'DA geçen 25 Nisan gecesi güreş antrenörü Hikmet Tuğsuz ile Orhan Çetin, eğlenmek için yanlarına kız arkadaşlarını da alarak, güvenlik müdürlüğünü güreşçi arkadaşları Ahmet Kara'nın yaptığı Çağlayan Mahallesi'ndeki bir gece kulübüne gitti. Bir süre sonra Çetin ile Tuğsuz, kız arkadaşlarını bakışlarıyla taciz ettiklerini ileri sürdükleri yan masadaki gençlerle tartışmaya girdi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gece kulübünün güvenlik görevlileri, tarafları dışarı çıkardı. Kulübün güvenlik müdürü arkadaşları Ahmet Kara'nın kendilerini de dışarı çıkartmasına tepki gösteren Hikmet Tuğsuz ile çalışanları arasında arbede yaşandı. Bunun üzerine Tuğsuz, gece kulübü çalışanlarını iddiaya göre tehdit edip ayrıldı.

2 GECE ÜST ÜSTE SİLAHLI SALDIRI

Ertesi gün geç saatlerde, kimliği belirsiz motosikletli kişiler tarafından gece kulübüne ateş açıldı. Bu saldırıdan bir gün sonra yine başlarında kask ve kar maskesi bulunan kişiler tarafından ikinci bir saldırı gerçekleştirildi. Bu saldırıda, gece kulübünün girişinde bulunan özel güvenlik görevlilerinden Ayhan Akbaş, İsmet Elvan ile Ayşe Yalçın yaralandı. Olayda yüz ve göğüs bölgelerinden yaralanan üç kişiden Ayhan Akbaş'ın sağ gözünde, Ayşe Yalçın'ın ise sol gözünde görme kaybı meydana geldi. İfadeleri alınan gece kulubü çalışanları, saldırıyı Hikmet Tuğsuz'un azmettirmiş olabileceğini söyledi. Bunun üzerine Hikmet Tuğsuz ile birlikte Tarık Dilek, Ercan Çarıklıoğlu, İbrahim Tuğsuz, Sezgin Bingör, Ahmet Kapucu, Yusuf Tuğsuz ve Şükrü Barış gözaltına alındı. Şüphelilerden Hikmet Tuğsuz, İbrahim Tuğsuz, Sezgin Bingör ile Ahmet Kapucu tutuklandı. Diğer dört şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sanıklar hakkında tehdit, hakaret, kasten yaralama ve öldürmeye teşebbüs gibi suçlardan Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede, sanıkların 25 Nisan akşamı Hikmet Tuğsuz'a yapılanların hesabını sormak için 26 Nisan gecesi iki motosiklet ve Ercan Çarıklıoğlu'nun yönetimindeki araçla ilk saldırıyı gerçekleştirdikleri öne sürüldü. İki tüfeği gece kulübünün yakınlarında Ercan Çarıklıoğlu'nun aracından alan İbrahim Tuğsuz, Ahmet Kapucu, Sezgin Bingör ve Tarık Dilek'in yüzlerine maske takarak motosikletle olay yerine gidip ateş ederek kaçtığı öne sürüldü. Ercan Çarıklıoğlu ile Şükrü Barış ve Yusuf Tuğsuz'un ise tüfeği motosikletli arkadaşlarına verdikten sonra yollarına devam ettikleri öne sürülen iddianamede, ertesi gün aynı yöntemle ikinci bir saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

BİZİMLE İLGİSİ YOK

Davanın ilk duruşmasında olayla ilgileri olmadığını savunan sanıklar, saldırıyı gece kulübüyle husumeti başka kişilerin işlemiş olabileceğini savundu. Sanıklardan güreş antrenörü Hikmet Tuğsuz, kimseyi tehdit etmediğini belirterek, "Aksine bu olaydan sonra kulübün güvenlik müdürü arkadaşım lisanslı güreşçi Ahmet Kara beni telefonda tehdit etti. Bununla ilgili iki ayrı dava açıldı. Bu saldırılarla hiçbir alakamız yok" iddiasında bulundu. Çoğunluğu güreşçilerden oluşan diğer sanıklar da saldırıyla alakaları olmadığını ileri sürerek, beraatlarını talep etti. GÖZÜNÜ KAYBEDEN DE SPORCU Müşteki Ahmet Kara ise ilk saldırıdan sonra 27 Nisan günü Hikmet Tuğsuz ile buluşup birbirlerinden özür dilediklerini, ancak aynı gece ikinci bir saldırıya uğradıklarını belirtti. Kara, ikinci saldırıda vurulan 3 kişiden 2'sinin birer gözünü kaybettiğini söyledi. Bir gözünü kaybeden güvenlik görevlilerinden Ayhan Akbaş, kendisinin de sporcu olduğunu belirterek, "Vicdanım rahat değil. Sanıkların hepsini de tanıyorum. Kendileriyle birlikte spor yaptık. Bize saldıranların başında kar maskesi vardı. Saldıranlar bunlar değildi" dedi. Sanıkların tahliye talebini rededen mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.