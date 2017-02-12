Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 15°
Parçalı az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87473
ALTIN
146.799
DOLAR
3.6888
STERLIN
4.6149
EURO
3.9268
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
13 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
13 Şubat 2017 Alanya -...
Orgazm olamamanın sebebi bulundu!
Kadınlarda orgazm olmayı engelliyor!
Diş beyazlatma ile sararan dişlere son
Diş beyazlatma ile sararan dişlere...

Antalya'da midibüs uçuruma yuvarlandı! 2 ölü, 9 yaralı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde "Saklıkent Kar Şenliği" festivalinden dönenleri taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Antalya'da midibüs uçuruma yuvarlandı! 2 ölü, 9 yaralı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde "Saklıkent Kar Şenliği" festivalinden dönenleri taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

12 Şubat 2017 Pazar 18:08
Antalya'da midibüs uçuruma yuvarlandı! 2 ölü, 9 yaralı
banner404

ALINAN bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 07 MGC 10 plakalı  minibüs, Saklıkent Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen "Saklıkent Kar Şenliği"  festivali dönüşünde virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. İş Bankası Emekliler Derneği Antalya Şubesi üyelerinin içinde  bulunduğu öğrenilen minibüs, ağaçlara takılarak durabildi. Kazada ilk belirlemelere göre araçtaki yolculardan 2'si öldü, 9 kişi  yaralandı. Şarampole yuvarlanan araçta sıkışan yolcular, çevredeki vatandaşlar  tarafından insan zinciri oluşturularak kurtarıldı. Kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderilirken,  yaralılar en yakın hastanelere kaldırıldı.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AntalyaKonyaaltıSaklıkent Kar Şenliğiİş BankasıEmekliler Derneği07 MGC 10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evini basan eşinin akrabaları hastanelik etti
Evini basan eşinin akrabaları hastanelik etti
Antalya yolunda feci kaza! 2 ölü
Antalya yolunda feci kaza! 2 ölü
Antalya'da ik ayrı kaza: 2 yaralı
Antalya'da ik ayrı kaza: 2 yaralı

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals