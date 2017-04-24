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Antalya'da markette soygun girişimi

Antalya'da bir zincir market şubesine gelen maskeli silahlı 4 soyguncu, içeri giremeyince kapıyı tekmeleyerek kaçtı

Antalya'da markette soygun girişimi

Antalya'da bir zincir market şubesine gelen maskeli silahlı 4 soyguncu, içeri giremeyince kapıyı tekmeleyerek kaçtı

24 Nisan 2017 Pazartesi 22:56
Antalya'da markette soygun girişimi
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OLAY, önceki gün saat 21.30 sularında Kepez ilçesi, Teomanpaşa Mahallesi, 2263 Sokak üzerinde hizmet veren bir zincir market şubesinde meydana geldi. Çalışanlar Damla Tuğçe Balaban ile Leyla Çetin, sayım yaptıkları sırada şubeye gelen yüzleri maskeli 4 soyguncu içeri girmeye çalıştı. Sayım sırasında kapıyı içerden kilitleyen personel soyguncuları görünce büyük panik yaşadı. Ellerinde 2 silah ve pompalı tüfek bulunan soyguncular içeridekilere “Kapıyı açın" diye bağırdıktan sonra kapıyı tekmelemeye başladı. İçeri giremeyeceklerini anlayan 4 şüpheli, olay yerinden ayrıldı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri çevrede araştırma yaptı. Büyük şok yaşayan çalışanlar, olayı duyup gelen yakınları tarafından sakinleştirildi.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaSoygun GirişimiMarket
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