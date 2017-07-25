Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 31°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BIST
107088
ALTIN
143.350
DOLAR
3.5640
STERLIN
4.6496
EURO
4.1563
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
26 Temmuz 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
26 Temmuz 2017 Alanya -...
Note 8'den bir ilk!
Note 8'den bir ilk!
Her yaşın ilacı güneş!
Her yaşın ilacı güneş!

Antalya'da lüks villada intihar

Antalya'da kereste ve içecek ticaretiyle uğraşan 34 yaşındaki Osman Borazanoğlu, tek başına yaşadığı villasında ölü olarak bulundu. Aile meclisi tarafından evlatlıktan reddedildiği belirtilen Borazanoğlu'nun tabancayla intihar ettiği ortaya çıktı

Antalya'da lüks villada intihar

Antalya'da kereste ve içecek ticaretiyle uğraşan 34 yaşındaki Osman Borazanoğlu, tek başına yaşadığı villasında ölü olarak bulundu. Aile meclisi tarafından evlatlıktan reddedildiği belirtilen Borazanoğlu'nun tabancayla intihar ettiği ortaya çıktı

25 Temmuz 2017 Salı 14:16
Antalya'da lüks villada intihar
banner404

OLAY, sabah saatlerinde Döşemealtı İlçesi, Yeşilbayır Mahallesi'de bulunan bir site içindeki villada meydana geldi. Kereste ve içecek ticaretiyle uğraşan ancak son günlerde işlerinin kötü gittiği belirtilen Osman Borazanoğlu'dan haber alamayan bir arkadaşı, oturduğu villaya gitti. Burada arkadaşının elinde tabancayla yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 
Kısa süre içinde belirtilen adrese gelen ekipler, Osman Borazanoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde parmak izi incelemesi yapan polis, Borazanoğlu'nun tabancası ile başına ateş etmek suretiyle intihar ederek yaşamına son verdiği tespit etti. Borazanoğlu'nun intihar öncesi ailesine hitaben, 'Beni aile meclisi olarak evlatlıktan 'ret' etmişsiniz. Ben de sizi bırakıp gidiyorum' diye not bıraktığı ortaya çıktı. Borazanoğlu'nun cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Osman BorazanoğluAntalya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya’da akılalmaz kredi kartı dolandırıcılığı
Antalya’da akılalmaz kredi kartı dolandırıcılığı
Cezaevi arkadaşını gasp eden şahıs yakalandı
Cezaevi arkadaşını gasp eden şahıs yakalandı
Antalya'da alkol kavgası: Silahlar konuştu!
Antalya'da alkol kavgası: Silahlar konuştu!

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals