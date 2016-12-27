Antalya'da korkutan yangın!

KEPEZ İlçesi Yeşilırmak Caddesi'nde bir bankanın yanında park halindeki minibüste saat 19.00'da yangın çıktı. Muammer İşlek'in balık ekmek satarak, geçimini sağladığı minibüste çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangında, minibüsün içindeki mutfak tüpünün patlaması paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangını haber alarak gelen Muammer İşlek, ekmek teknesinin yanmasından dolayı büyük üzüntü yaşadı. Izgarada balık ekmek sattığı arabasında daha önce bazı kişilerle husumet yaşadığını ve bu kişilerin aracını kundakladığını iddia eden İşlek, "Üç yıldır burada balık ekmek satıyorum. Balık paramı zorla çalmışlardı. Karakola şikayete gittim, arabamı yakmışlar. Burada beni herkes tanır. Bunu yapanlardan şikayet edeceğim. Benim ekmek teknemi yaktılar" diye konuştu.
Soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yangını gören vatandaşlardan da bilgi alan polis, minibüsün bazı kişilerce yanıcı madde atılması sonucu yakıldığını belirledi. Polis, kundakçıların kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Antalya'da, Muammer İşlek'in ızgarada balık ekmek sattığı minibüs, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce yakıldı. Yangını haber alarak gelen İşlek, ekmek teknesini yanmış halde görünce büyük üzüntü yaşadı
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