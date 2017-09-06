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Antalya'da kedi kurtarma operasyonu

Antalya'da çıktığı ağaçtan inemeyen yavru kedi, itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı

Antalya'da kedi kurtarma operasyonu

Antalya'da çıktığı ağaçtan inemeyen yavru kedi, itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı

06 Eylül 2017 Çarşamba 10:59
Antalya'da kedi kurtarma operasyonu
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ANTALYA'DA çıktığı ağaçtan inemeyen yavru kedi, itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kızılsaray Mahallesi 99 Sokak'taki parka köpeklerini gezdirmeye gelen Evrim Baycan, ağaçta yavru bir kedi olduğunu fark etti.

Baycan'ın haber vermesi üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye arazözünün sepetine çıkan görevli, kediyi ağaçtan kurtardı.

Kendisine teslim edilen kediyi uzun süre öperek ve konuşarak sakinleştirmeye çalışan Baycan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpeklerini gezdirmek için parka geldiğini, kedinin de saatlerdir ağaçta miyavlayarak kurtarılmayı beklediğini söyledi.

Aradığı itfaiye ekiplerince kurtarılan kedinin çok korktuğunu anlatan Baycan, "Çok küçük bir kedi. Kucağıma aldığımda titriyordu." dedi.

Olay yerine gelen Ali Hacıoğlu ise kendisine ait olan kedinin dün evden kaçtığını söyledi.

Sokakta bulduğu kediyi aylar önce sahiplendiğini belirten Hacıoğlu, "Bulduğumda çok cansızdı, ölecek gibiydi. Kendisini toparladığına sevinirken kaybolunca çok üzülmüştüm. Kedinin bulunmasına ve kurtarılmasına yardım eden herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaKedi Kurtarma Operasyonu
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