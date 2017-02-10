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Antalya'da kanlı olay! Soygunculara direnen market sahibi vuruldu 

Antalya'da soygunculara direnen market sahibini vurdular

Antalya'da kanlı olay! Soygunculara direnen market sahibi vuruldu 

Antalya'da soygunculara direnen market sahibini vurdular

10 Şubat 2017 Cuma 12:21
Antalya'da kanlı olay! Soygunculara direnen market sahibi vuruldu 
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ANTALYA'DA hırsızlar soymaya geldikleri markette kendilerine direnen işyeri sahibi Mustafa Akbulut'a tüfekle ateş açtı. Yaralanan Akbulut, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olay, Kepez ilçesi Fatih Mahallesi üzerindeki dün saat 23.30'da meydana geldi. 57 yaşındaki Mustafa Akbulut, marketi kapatmak için kasayı topladığı sırada kar maskeli iki kişi içeri girdi. Akbulut'tan kasadaki ve üzerindeki tüm parayı isteyen hırsızlar market sahibinin karşı çıkması üzerine pompalı tüfekle ateş açtı. Mustafa Akbulut vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanırken hırsızlar kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık görevlileri ve polis ekipleri sevk edildi. Karın boşluğundan yaralanan Akbulut, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Polis olay yerinde bırakılan bir çift eldivenden ve kapıdan parmak izi alarak eşkalini belirledikleri zanlıları yakalamak çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
 

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Son Güncelleme: 10.02.2017 12:31
Anahtar Kelimeler:
SoyguncuKanlı OlayAntalya
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