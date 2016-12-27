banner428
banner405

Antalya'da jandarmaya saldırı

Antalya'nın Konyaaltı İlçesi'nde arazi taraması yapan jandarma ekibine ormanlık alandan ateş açıldı

Antalya'da jandarmaya saldırı
banner404
OLAY, saat 18.30 sıralarında Konyaaltı İlçesi Çakırlar Mahallesi’nde meydana geldi. Cinayet suçundan tutuklu bulunduğu Denizli D Tipi Cezaevi’nden firar eden Ali Uçaner'in ormanlık alanda saklandığı bilgisini alan jandarma ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi. Operasyon sırasında şüpheli Ali Uçaner, jandarmaya ateş açtı. Uzman çavuş Hakan S. ayağından yaralanırken, ekiplerin de anında karşılık vermesi üzerine şüpheli kaçtı, Hakan S., bölgeye sevk edilen ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

TAKVİYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve Özel Harekat ekibi sevk edildi. Ekipler, kontrol noktası oluşturarak şüpheli kişi ve araçlar üzerinde uygulama başlattı. Kahverengi şapka, mont ve mavi kot pantolon giyen 1.70 boylarındaki Ali Uçaner'in arandığı belirtildi.

SALDIRININ TERÖRLE İLGİSİ YOK

Antalya Valiliği yetkililerinden alınan bilgiye göre, olayın terör saldırısıyla ilgisi olmadığı belirtildi. Yetkililer yaptıkları açıklamada, Denizli Cezaevi’nden firar eden cinayet zanlısının yakalanmamak için jandarma ekiplerine ateş açtığı kaydedildi. Bölgede operasyonların devam ettiği ifade edildi.

DENİZLİ’DE BİR KADINI ÖLDÜRMEKTEN ARANIYOR

Antalya’nın Konyaaltı İlçesi’nde, kendisini gözaltına almak isteyen jandarma ekibine silahla ateş açarak bir uzman çavuşu yaralayıp, kaçan 46 yaşındaki Ali Uçaner’in, geçtiğimiz 3 Ağustos tarihinde Denizli’nin Bekilli İlçesi Sırıklı Mahallesi’nde cinayete karıştığı belirlendi. 


İşte Uçaner'in yaptığı paylaşım
 
banner355
Etiketler; #jandarmaya saldırı #konyaaltı #Antalya
İlgili Galeriler
Gökbel cıvıl cıvıl
Gökbel cıvıl cıvıl
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Önceki Haber
Dünyaca ünlü boksör İstanbul'a yerleşiyor
Sonraki Haber
Cami karın altında kaldı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.