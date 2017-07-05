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Antalya'da iki aile hekimi darp edildi

Antalya'da görev yaptıkları aile sağlığı merkezinde hasta ve yakınlarınca darbedilen iki aile hekimi polise şikayette bulundu

Antalya'da iki aile hekimi darp edildi

Antalya'da görev yaptıkları aile sağlığı merkezinde hasta ve yakınlarınca darbedilen iki aile hekimi polise şikayette bulundu

05 Temmuz 2017 Çarşamba 14:15
Antalya'da iki aile hekimi darp edildi
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ALINAN bilgiye göre, Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi'ndeki 11  No'lu Zehra Koz Aile Sağlığı Merkezinde görevli uzman doktor A.R, muayene olmadan  çeşitli tetkikler istediği öne sürülen hastayla tartışmaya başladı. 
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, kimlikleri henüz öğrenilemeyen 4  şüpheli, A.R. ile tarafları ayırmaya çalışan doktor İ.M.C'yi darbedip kaçtı. 
Darp raporu alan iki doktor, şüphelilerden şikayetçi oldu. 
Antalya Aile Hekimleri Derneği Başkanı Ekin Saba,   yaptığı açıklamada, sağlıkta şiddetin son bulmasını isteyerek, "Meslektaşlarımıza  yönelik sözlü ve fiziksel saldırıyı kınıyoruz. Şiddet terörü dursun. Uygun  görmediğimiz raporları vermek, antibiyotikleri yazmak zorunda değiliz.  Vatandaşlarımızın artık bunu anlamasını istiyoruz." dedi. 

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Son Güncelleme: 05.07.2017 15:00
Anahtar Kelimeler:
Hüsnü Karakaş MahallesiDarbAile HekimiAntalya
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