Antalya'da iki aile hekimi darp edildi

ALINAN bilgiye göre, Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi'ndeki 11 No'lu Zehra Koz Aile Sağlığı Merkezinde görevli uzman doktor A.R, muayene olmadan çeşitli tetkikler istediği öne sürülen hastayla tartışmaya başladı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, kimlikleri henüz öğrenilemeyen 4 şüpheli, A.R. ile tarafları ayırmaya çalışan doktor İ.M.C'yi darbedip kaçtı.
Darp raporu alan iki doktor, şüphelilerden şikayetçi oldu.
Antalya Aile Hekimleri Derneği Başkanı Ekin Saba, yaptığı açıklamada, sağlıkta şiddetin son bulmasını isteyerek, "Meslektaşlarımıza yönelik sözlü ve fiziksel saldırıyı kınıyoruz. Şiddet terörü dursun. Uygun görmediğimiz raporları vermek, antibiyotikleri yazmak zorunda değiliz. Vatandaşlarımızın artık bunu anlamasını istiyoruz." dedi.
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