Antalya'da ihbarcı mahkum kayboldu

Ç.'nin kaybolduğu, kendisinden isyan çıkarmasını istediği ileri sürülen işadamının yargılandığı davaya tanık sıfatıyla çağrılması üzerine ortaya çıktı. Antalya'da cezaevinin açık bölümünde kalan ve oto hırsızlığından hükümlü Mehmet Özgür Ç., geçen yıl Kasım ayında evci iznine çıktığında polise başvurup, cezaevinde isyan çıkarması karşılığında kendisine 300 bin TL teklif edildiğini iddia etti. Bu teklifin cezaevinden izinli çıktığında alışveriş merkezinde karşılaştığı bir işadamı tarafından yapıldığını ileri süren Mehmet Özgür Ç., bu kişinin kendisine Fethullah Gülen'le çekilmiş fotoğraf ve Gülen'le ilgili kitaplar verdiğini de söyledi. Mehmet Özgür Ç. bunları da polise teslim etti. Cezaevinde isyan çıkarma teklifini yapan işadamının Antalya'da mermer işleri yapan Hüseyin Y. olduğunu ileri süren Mehmet Özgür Ç., "Bu ahlaksız işi kesinlikle kabul etmedim. Amacım, bu ve bu gibi kişilerin temizlenmesi" diyerek şikayetçi oldu.

CEZAEVİNE GERİ DÖNMEDİ

Şikayet üzerine Hüseyin Y. ile çocukluk arkadaşı Ekrem P., örgüt üyeliğinden gözaltına alınıp mal varlıklarına ve banka hesaplarına bloke konuldu. Haklarında Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan sanıklar, suçlamaları kabul etmedi. Hüseyin Y., şikayette bulunan kişiyi tanımadığını iddia etti. Bunun üzerine mahkeme, şikayetçi mahkumun tanık sıfatıyla davanın 2. duruşmasında dinlenmesine karar verdi. Ancak Mehmet Özgür Ç. ikinci duruşmaya katılmadı. Yapılan araştırmada, Mehmet Özgür Ç.'nin iki hafta önce yine evci olarak cezaevinden çıktığı, ancak geri dönmediği anlaşıldı. Mehmet Özgür Ç. adreslerinde de bulunamadı.

GÜLEN İLE FOTOĞRAF

Hüseyin Y. mahkemedeki ifadesinde, kendisine tanımadığı bir oto hırsızının iftira attığını iddia etti. Hüseyin Y., "Ben bu kişiyi tanımıyorum. Ancak tutuklanmadan iki hafta kadar önce bana adının Özgür olduğu söyleyen bir kişiden telefon geldi. Benimle ilgili elinde belgeler olduğunu söyleyip para talep etti. Ben de kabul etmedim" dedi. Hüseyin Y., ortaklarından birinin 2000'li yılların ortalarında cemaat olarak bilinen yapı ile görüştüğünü, kendisinin de toplantılara davet edilip 2008 yılında ABD'ye gidip Pensilvanya'da Fethullah Gülen'i ziyaret edip fotoğraf çektirdiklerini anlattı. Hüseyin Y., 17- 25 Aralık süreci sonrasında bu yapı ile irtibatını kestiğini söyledi. 2008 yılında çekilen bu fotoğrafla tehdit edilip kendisinden para talep edildiğini, vermeyince şikayet edildiğini savunan Hüseyin Y. şunları anlattı: "Üzerime atılı suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Hiç tanımadığım, görmediğim bir oto hırsızı bir iftira atıyor. Bu nedenle 3 aydır tutukluyum. 300 bin lira verip cezaevini karıştırtacakmışım. Deli miyim ben, aptal mıyım. Bu ülke için dağları delip, mermer çıkarıp ülkeye döviz kazandıran bir işadamıyım. İftira atan bu kişi bulunamazsa cezaevinden çıkamayacak mıyım?"

'BİR ZİBİDİ BİR TAŞ ATTI'

Tutuksuz yargılanan Ekrem P. ise geçmişte çocuklarını bu yapı ile irtibatlandırılan okullara gönderdiğini ve sohbetlerine katıldığını, ancak hiçbir zaman finans desteğinde bulunmadığını söyledi. Örgütün üyesi de olmadığını belirten Ekrem P., "Bir zibidi bir taş attı. Onun yüzünden maddi ve manevi olarak kilitlendik" dedi. Mahkeme, duruşmayı erteledi.