Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya -2°
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88830
ALTIN
144.980
DOLAR
3.6361
STERLIN
4.5290
EURO
3.8595
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
18 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
18 Şubat 2017 Alanya -...
Obezite ameliyatı anne olmaya engel mi?
Obezite ameliyatı anne olmaya engel...
Bu 5 süper besin kiloya düşman
Bu 5 süper besin kiloya...

Antalya'da ihbarcı mahkum kayboldu

Antalya'da geçen yıl Kasım ayında cezaevinde isyan çıkarması için FETÖ'cülerin kendisine 300 bin TL teklif ettiği iddiasıyla polise başvuran açık cezaevinde kalan mahkum Mehmet Özgür Ç., evci iznine çıktıktan sonra ortadan kayboldu

Antalya'da ihbarcı mahkum kayboldu

Antalya'da geçen yıl Kasım ayında cezaevinde isyan çıkarması için FETÖ'cülerin kendisine 300 bin TL teklif ettiği iddiasıyla polise başvuran açık cezaevinde kalan mahkum Mehmet Özgür Ç., evci iznine çıktıktan sonra ortadan kayboldu

17 Şubat 2017 Cuma 22:19
Antalya'da ihbarcı mahkum kayboldu
banner404

Ç.'nin kaybolduğu, kendisinden isyan çıkarmasını istediği ileri sürülen işadamının yargılandığı davaya tanık sıfatıyla çağrılması üzerine ortaya çıktı. Antalya'da cezaevinin açık bölümünde kalan ve oto hırsızlığından hükümlü Mehmet Özgür Ç., geçen yıl Kasım ayında evci iznine çıktığında polise başvurup, cezaevinde isyan çıkarması karşılığında kendisine 300 bin TL teklif edildiğini iddia etti. Bu teklifin cezaevinden izinli çıktığında alışveriş merkezinde karşılaştığı bir işadamı tarafından yapıldığını ileri süren Mehmet Özgür Ç., bu kişinin kendisine Fethullah Gülen'le çekilmiş fotoğraf ve Gülen'le ilgili kitaplar verdiğini de söyledi. Mehmet Özgür Ç. bunları da polise teslim etti. Cezaevinde isyan çıkarma teklifini yapan işadamının Antalya'da mermer işleri yapan Hüseyin Y. olduğunu ileri süren Mehmet Özgür Ç., "Bu ahlaksız işi kesinlikle kabul etmedim. Amacım, bu ve bu gibi kişilerin temizlenmesi" diyerek şikayetçi oldu.
CEZAEVİNE GERİ DÖNMEDİ
Şikayet üzerine Hüseyin Y. ile çocukluk arkadaşı Ekrem P., örgüt üyeliğinden gözaltına alınıp mal varlıklarına ve banka hesaplarına bloke konuldu. Haklarında Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan sanıklar, suçlamaları kabul etmedi. Hüseyin Y., şikayette bulunan kişiyi tanımadığını iddia etti. Bunun üzerine mahkeme, şikayetçi mahkumun tanık sıfatıyla davanın 2. duruşmasında dinlenmesine karar verdi. Ancak Mehmet Özgür Ç. ikinci duruşmaya katılmadı. Yapılan araştırmada, Mehmet Özgür Ç.'nin iki hafta önce yine evci olarak cezaevinden çıktığı, ancak geri dönmediği anlaşıldı. Mehmet Özgür Ç. adreslerinde de bulunamadı.
GÜLEN İLE FOTOĞRAF
Hüseyin Y. mahkemedeki ifadesinde, kendisine tanımadığı bir oto hırsızının iftira attığını iddia etti. Hüseyin Y., "Ben bu kişiyi tanımıyorum. Ancak tutuklanmadan iki hafta kadar önce bana adının Özgür olduğu söyleyen bir kişiden telefon geldi. Benimle ilgili elinde belgeler olduğunu söyleyip para talep etti. Ben de kabul etmedim" dedi. Hüseyin Y., ortaklarından birinin 2000'li yılların ortalarında cemaat olarak bilinen yapı ile görüştüğünü, kendisinin de toplantılara davet edilip 2008 yılında ABD'ye gidip Pensilvanya'da Fethullah Gülen'i ziyaret edip fotoğraf çektirdiklerini anlattı. Hüseyin Y., 17- 25 Aralık süreci sonrasında bu yapı ile irtibatını kestiğini söyledi. 2008 yılında çekilen bu fotoğrafla tehdit edilip kendisinden para talep edildiğini, vermeyince şikayet edildiğini savunan Hüseyin Y. şunları anlattı: "Üzerime atılı suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Hiç tanımadığım, görmediğim bir oto hırsızı bir iftira atıyor. Bu nedenle 3 aydır tutukluyum. 300 bin lira verip cezaevini karıştırtacakmışım. Deli miyim ben, aptal mıyım. Bu ülke için dağları delip, mermer çıkarıp ülkeye döviz kazandıran bir işadamıyım. İftira atan bu kişi bulunamazsa cezaevinden çıkamayacak mıyım?"
'BİR ZİBİDİ BİR TAŞ ATTI'
Tutuksuz yargılanan Ekrem P. ise geçmişte çocuklarını bu yapı ile irtibatlandırılan okullara gönderdiğini ve sohbetlerine katıldığını, ancak hiçbir zaman finans desteğinde bulunmadığını söyledi. Örgütün üyesi de olmadığını belirten Ekrem P., "Bir zibidi bir taş attı. Onun yüzünden maddi ve manevi olarak kilitlendik" dedi. Mahkeme, duruşmayı erteledi. 

banner355
Anahtar Kelimeler:
MahkumAntalyaMahkumihbarcı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazipaşa'da kaza: 3 yaralı
Gazipaşa'da kaza: 3 yaralı
Kaçağa geçit yok
Kaçağa geçit yok
Alanya’da seyir halindeki otomobil yandı
Alanya’da seyir halindeki otomobil yandı

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals