Galeriler Videolar Yazarlar E-Gazete
Antalya
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ ANTALYA ANKET PORTAKAL ALANYA HAVA DURUMU
BIST
77871
ALTIN
131.554
DOLAR
3.5242
STERLIN
4.3370
EURO
3.7229
Yılbaşında bu uyarılara dikkat!
Yılbaşında bu uyarılara dikkat!
Her mutsuzluk depresyon değildir
Her mutsuzluk depresyon değildir
iPhone'a su kaçınca nasıl temizlenir?
iPhone'a su kaçınca nasıl temizlenir?
Obezite ameliyatında risk nasıl azaltılır?
Obezite ameliyatında risk nasıl azaltılır?
banner416

Antalya'da hırsız bisikleti bırakıp, motosikleti çaldı

Antalya'da bir apartmandaki motosikleti çalan hırsız, yerine sıfır bisiklet bıraktı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya'da hırsız bisikleti bırakıp, motosikleti çaldı

Antalya'da bir apartmandaki motosikleti çalan hırsız, yerine sıfır bisiklet bıraktı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

30 Aralık 2016 Cuma 12:02
Antalya'da hırsız bisikleti bırakıp, motosikleti çaldı
banner404

OLAY, Kepez ilçesi Şelale Mahallesi 21'inci Cadde üzerindeki 5 katlı apartman dairesinde meydana geldi. İbrahim Bilgili, 2 yıl önce işe gidip- gelmek için aldığı motosikletinin apartman içinde bıraktığı yerde olmadığını, motosikletinin yerine pembe renkli yeni bir bisiklet bulunduğunu görünce güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Saat 03.00'te bir kişinin sürerek geldiği bisikleti apartman içerisine bırakıp motosikleti aldığını gören Bilgili, durumu polise bildirdi.Olay yerine gelen polis ekipleri bisiklet üzerinde parmak izi incelemesi yaptı. Bisikletin yeni olduğunu üzerindeki barkodundan belirleyen polis, şüphelinin bisikleti de bir başka yerden çalmış olabileceği ihtimali üzerinde durdu. Güvenlik kamerasından eşkali tespit edilen şüpheli için yakalama çalışması başlatıldı.

'ANLAYIŞLI HIRSIZMIŞ'

İlk kez böyle bir şeyin başına geldiğini belirten Bilgili, "Motosikletimin değeri zaten 300 TL'ydi. Bisiklet de nerden baksan 300- 400 TL eder. Anlayışlı hırsızmış, motosikletimi çalmış yerine bisiklet bırakmış" dedi.

banner355
Son Güncelleme: 30.12.2016 12:11
Anahtar Kelimeler:
şelale MahallesiHırsızAntalyaYerine Sıfır Bisiklet BıraktıAntalyada Motosikleti çalan HırsızKepez Ilçesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FETÖ'den tutuklu sayısı bin 204'e ulaştı
FETÖ'den tutuklu sayısı bin 204'e ulaştı
Antalya'da tomrukların altında kalarak can verdi
Antalya'da tomrukların altında kalarak can verdi
Polisin 'dur' ihtarına uymadı
Polisin 'dur' ihtarına uymadı

banner418

banner407

banner397

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals