Antalya'da heyecanlı anlar: İntihardan polis kurtardı

ATİLLA Arif D., hastanede tedaviye alındı. Muratpaşa ilçesi, Deniz Mahallesi, Teomanpaşa Caddesi'ndeki olay, dün saat 10.30 sularında meydana geldi. 7 katlı Kaya Apartmanı'nın 6. katındaki dairede yalnız yaşayan emekli jandarma astsubay Atilla Arif D., boş zamanlarında taksisinde çalıştığı bir arkadaşını arayarak helallik isteyip telefonu kapattı. Atilla Arif D.'nin kendisine zarar vereceğinden şüphelenen arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Çağrı üzerine verilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İNTİHAR EDECEĞİNİ SÖYLEDİ

Polis ekipleri, Atilla Arif D.'nin yaşadığı dairenin kapısını çaldı. Kapıyı açan Atilla Arif D., intihar edeceğini söyleyerek kapıyı kapattı. Muratpaşa Emniyet Müdürü Sinan Demir ve diğer ekipler, Atilla Arif D.'den kapıyı açmasını ve girişiminden vazgeçmesini istedi.

Kollarını keserek kendisine zarar veren Atilla Arif D., polisin uzun uğraşlarına rağmen kapıyı açmadı. Bunun üzerine olay yerindeki özel harekat polisleri, koç başıyla kapıyı kırarak daireye girdi. Polis, balkonda beylik tabancasını başına dayayan Atilla Arif D.’yi sol koluna ateş ederek etkisiz hale getirdi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinden sonra ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Atilla Arif D. tedaviye alındı. Psikolojik sorunları olan Atilla Arif D.'nin bir süredir bunalımda olduğu, bundan dolayı yaşamına son vermek istediği belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.